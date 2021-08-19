***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 237.000.000 10.455.864 -23.687.474 34.046.232 -5.394.822 -18.245.084 133.049.247 -5.274.545 127.774.702Transferler0 0 0 -706.531 0 0 -17.538.553 18.245.084 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)24 0 0 0 0 -454.584 0 0 54.475.834 54.021.250 -375.576 53.645.674Sermaye Arttırımı17 237.000.000 2.493.129 239.493.129 239.493.129Dönem Sonu Bakiyeler17 474.000.000 12.948.993 -23.687.474 33.339.701 -5.849.406 60.158 -118.724.180 54.475.834 426.563.626 -5.650.121 420.913.505Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 474.000.000 12.948.993 -23.687.474 36.433.601 -6.767.957 134.606.205 60.158 -129.170.098 39.893.279 538.316.707 2.271.683 540.588.390Transferler-3.017.063 42.910.342 -39.893.279 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)24 -708.709 -65.038.037 99.479.584 33.732.838 -2.340.712 31.392.126Sermaye Arttırımı17 317.000.000 843.015 317.843.015 317.843.015Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış19 1.646.092 -177.683 448 -4.508.893 -2.270 3.547.558 505.252 11.759.592 12.264.844Dönem Sonu Bakiyeler17 791.000.000 13.792.008 -22.041.382 33.238.855 -7.476.218 65.059.275 57.888 -82.712.198 99.479.584 890.397.812 11.690.563 902.088.375Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI47.192.400 -15.994.015Dönem Karı (Zararı)76.417.534 53.208.667Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)76.417.534 53.208.667Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-46.075.515 -38.943.957Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 6.419.739 6.981.838Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler15,16 1.649.257 1.189.928Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler20,21 -1.219.273 4.649.712Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler20,21 -53.732.008 -12.504.695Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -39.603.701Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-1.497.247 396.115İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler12 -1.497.247 396.115Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler39.195 -53.154Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler2.264.822 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler16.850.381 -30.258.725Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 0 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7,8 -25.683.174 -7.275.146Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7,9 -4.706.858 -7.827.969Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 9.338.266 -4.941.182Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7,8 3.781.958 -5.357.928Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7,9 34.372.571 -4.856.500İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-252.382 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-252.382Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları47.192.400 -15.994.015YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-72.056.492 -3.393.750Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 2.772.354 65.513Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -74.828.846 -3.459.263FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI329.062.288 131.202.436Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri317.843.015 239.493.129Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 317.843.015 239.493.129İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.219.273 -108.290.693Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri10.000.000 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)304.198.196 111.814.671NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)304.198.196 111.814.671DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 87.346.858 2.102.797DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 391.545.054 113.917.468Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 391.545.054 87.346.858Ticari Alacaklar86.635.373 60.952.199İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8 633 85.309İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 86.634.740 60.866.890Diğer Alacaklar48.975.809 44.524.774İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7,9 47.482.850 44.381.643İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 1.492.959 143.131Stoklar10 28.975.199 38.313.465Peşin Ödenmiş Giderler2.918.539 2.633.561İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 2.918.539 2.633.561Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar23 3.992 150.117Diğer Dönen Varlıklar13 860.268 806.969ARA TOPLAM559.914.234 234.727.943TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR559.914.234 234.727.943DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 143.796.686 227.952.986Diğer Alacaklar334 334İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 334 334Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar12 39.609.575 38.112.328Maddi Duran Varlıklar208.445.793 142.864.562Maddi Olmayan Duran Varlıklar44.018 27.691Peşin Ödenmiş Giderler22.498.419 22.434.748İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 22.498.419 22.434.748Ertelenmiş Vergi Varlığı23 11.819.317 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR426.214.142 431.392.649TOPLAM VARLIKLAR986.128.376 666.120.592KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 0 0Ticari Borçlar38.572.278 34.790.320İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7,8 764.735 1.399.103İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 37.807.543 33.391.217Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 4.727.369 2.983.572Diğer Borçlar10.971.340 36.860.959İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7,9 10.967.214 36.856.833İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 4.126 4.126Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5.720.146 2.250.592İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 5.720.146 2.250.592Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23 62.110 0Kısa Vadeli Karşılıklar3.405.056 3.363.195Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar0 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 3.405.056 3.363.195Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 2.853.898 1.537.089ARA TOPLAM66.312.197 81.785.727TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER66.312.197 81.785.727UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar17.727.804 15.234.151Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 17.727.804 15.234.151Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23 0 28.512.324TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER17.727.804 43.746.475TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER84.040.001 125.532.202ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar890.397.812 538.316.707Ödenmiş Sermaye17 791.000.000 474.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 13.792.008 12.948.993Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi17 -22.041.382 -23.687.474Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)25.762.637 29.665.644Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)25.762.637 29.665.644Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17 33.238.855 36.433.601Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -7.476.218 -6.767.957Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)65.059.275 134.606.205Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)65.059.275 134.606.205Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)6,17 65.059.275 134.606.205Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 57.888 60.158Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 -82.712.198 -129.170.098Net Dönem Karı veya Zararı24 99.479.584 39.893.279Kontrol Gücü Olmayan Paylar17 11.690.563 2.271.683TOPLAM ÖZKAYNAKLAR902.088.375 540.588.390TOPLAM KAYNAKLAR986.128.376 666.120.592Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 167.700.057 96.737.164 84.655.547 44.421.376Satışların Maliyeti18 -137.535.270 -80.494.148 -70.923.806 -36.053.696TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)30.164.787 16.243.016 13.731.741 8.367.680Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)30.164.787 16.243.016 13.731.741 8.367.680Genel Yönetim Giderleri-9.704.865 -7.329.234 -4.939.490 -3.647.717Pazarlama Giderleri-8.024.597 -4.413.764 -4.421.362 -2.040.614Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 18.834.709 5.503.818 7.560.275 2.300.872Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -8.737.871 -3.396.868 -1.683.053 -934.789ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)22.532.163 6.606.968 10.248.111 4.045.432Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 542 39.657.043 341 39.606.570Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 -2.304.017 0 -2.302.407 311.024Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar12 1.497.247 -396.115 -18.517.597 -382.776FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)21.725.935 45.867.896 -10.571.552 43.580.250Finansman Gelirleri21 62.206.635 17.760.572 26.368.480 9.583.807Finansman Giderleri21 -7.515.036 -10.419.801 -4.909.160 -3.015.409SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)76.417.534 53.208.667 10.887.768 50.148.648Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri23.008.637 892.407 67.142 322.040Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 -314.492 0 -314.492 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 23.323.129 892.407 381.634 322.040SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)99.426.171 54.101.074 10.954.910 50.470.688DÖNEM KARI (ZARARI)99.426.171 54.101.074 10.954.910 50.470.688Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar17 -53.413 -374.760 -81.517 426.072Ana Ortaklık Payları24 99.479.584 54.475.834 11.036.427 50.044.616Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)- Basit 24 0,12500000 0,11400000 0,01400000 0,10600000- Yeniden düzenlenmiş 24 0,13400000 0,11400000 0,01400000 0,10600000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-709.004 -455.400 -694.190 -652.567Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22 -886.257 -569.249 -867.740 -815.707Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler177.253 113.849 173.550 163.140Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 177.253 113.849 173.550 163.140Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-67.325.041 0 -28.531.253 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-84.156.301 0 -35.664.066 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)6,17 -84.156.301 0 -35.664.066 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler16.831.260 0 7.132.813 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi22 16.831.260 0 7.132.813 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-68.034.045 -455.400 -29.225.443 -652.567TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)31.392.126 53.645.674 -18.270.533 49.818.121Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar17 -2.340.712 -375.576 -2.349.963 421.708Ana Ortaklık Payları33.732.838 54.021.250 -15.920.570 49.396.413http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959389BIST