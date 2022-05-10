***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 474.000.000 0 0 12.948.993 -23.687.474 36.433.601 -6.767.957 134.606.205 60.158 -129.170.098 39.893.279 538.316.707 2.271.683 540.588.390Transferler-3.806.038 43.699.317 -39.893.279 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -14.933 -38.774.816 88.443.157 49.653.408 9.251 49.662.659Sermaye Arttırımı17 317.000.000 843.015 317.843.015 0 317.843.015Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler17 791.000.000 0 0 13.792.008 -23.687.474 32.627.563 -6.782.890 95.831.389 60.158 -85.470.781 88.443.157 905.813.130 2.280.934 908.094.064Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 791.000.000 0 0 13.792.008 -21.831.692 47.958.008 -13.324.586 39.375.692 57.599 -78.210.128 319.568.760 1.118.729.164 18.081.760 1.136.810.924Transferler-910.541 320.479.301 -319.568.760 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)24 0 1.282.303 -414.923 -19.801.593 -6.461.190 110.117.639 84.722.236 2.180.761 86.902.997Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-9.684 -9.684 -9.684Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış19 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler17 791.000.000 0 0 13.792.008 -21.831.692 47.047.467 -12.042.283 11.155.271 19.574.099 2.312.119 57.599 242.259.489 110.117.639 1.203.441.716 20.262.521 1.223.704.237Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI41.961.885 39.705.395Dönem Karı (Zararı)109.772.088 65.529.766Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)109.772.088 65.529.766Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-78.090.684 -48.603.101Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 5.140.202 3.208.873Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler15 2.546.834 1.636.256Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler20,21 -1.815.928 -54.432Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 -47.800.005 -33.380.564Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-25.419.204 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 0 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler6,20 -25.419.204 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-9.188.792 -20.014.844İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler20,21 -9.188.792 -20.014.844Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler12 -554.083 1.610Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -999.708 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler11.699.966 22.778.730Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 0 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7,8 -54.678.836 -22.092.319Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 11.575.137 -1.904.058Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -16.978.579 8.385.067Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7,8 15.521.602 -3.040.654Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 56.260.642 41.430.694Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları43.381.370 39.705.395Vergi İadeleri (Ödemeleri)23 -1.419.485 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-87.152.657 -30.002.693Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları6 -31.688.689 0İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 709.883 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -58.351.358 -30.002.693Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 2.177.507 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.815.928 317.897.447Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 317.843.015Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 0 317.843.015İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.815.928 54.432YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-43.374.844 327.600.149NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-43.374.844 327.600.149DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 511.335.369 87.346.858DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 467.960.525 414.947.007Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 467.960.525 511.335.369Ticari Alacaklar159.922.272 105.243.436İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8 8.572 5.076İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 159.913.700 105.238.360Diğer Alacaklar9.956.452 37.993.104İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7,9 8.871.687 37.853.473İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 1.084.765 139.631Stoklar10 77.290.150 60.311.571Peşin Ödenmiş Giderler15.698.524 9.657.395İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 15.698.524 9.657.395Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar23 185.644 340.851Diğer Dönen Varlıklar13 3.468.700 2.935.395ARA TOPLAM734.482.267 727.817.121TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR734.482.267 727.817.121DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar146.373.522 115.062.520Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar6 777.505 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar6 59.221.405 34.980.000Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar6 86.374.612 80.082.520Diğer Alacaklar13.951.458 13.951.458İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9 13.951.124 13.951.124İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 334 334Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar12 78.124.707 76.404.100Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller23 3.157.500 3.157.500Maddi Duran Varlıklar0 311.460.890 258.402.980Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 46.016 48.570Peşin Ödenmiş Giderler11 36.648.778 26.606.490Ertelenmiş Vergi Varlığı23 29.878.014 21.616.373TOPLAM DURAN VARLIKLAR619.640.885 515.249.991TOPLAM VARLIKLAR1.354.123.152 1.243.067.112KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 0 0Ticari Borçlar78.446.502 62.924.900İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7,8 4.750.967 3.431.477İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 73.695.535 59.493.423Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 7.543.270 4.978.909Diğer Borçlar5.005.923 4.869.165İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7,9 5.001.797 4.865.039İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 4.126 4.126Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6.613.366 1.026.175İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 6.613.366 1.026.175Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23 485.476 1.249.905Kısa Vadeli Karşılıklar3.242.977 3.375.690Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar0 0 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 3.242.977 3.375.690Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 2.574.721 2.402.394ARA TOPLAM103.912.235 80.827.138TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER103.912.235 80.827.138UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar26.506.680 25.429.050Çalışa 16 26.506.680 25.429.050Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER26.506.680 25.429.050TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER130.418.915 106.256.188ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.203.441.716 1.118.729.164Ödenmiş Sermaye17 791.000.000 791.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 13.792.008 13.792.008Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi17 -21.831.692 -21.831.692Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)46.160.455 46.203.616Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)ı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 2.312.119 8.773.309Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 57.599 57.599Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 242.259.489 -78.210.128Net Dönem Karı veya Zararı24 110.117.639 319.568.760Kontrol Gücü Olmayan Paylar17 20.262.521 18.081.760TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.223.704.237 1.136.810.924TOPLAM KAYNAKLAR1.354.123.152 1.243.067.112Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 149.076.036 83.044.510Satışların Maliyeti18 -121.659.259 -66.611.464TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)27.416.777 16.433.046BRÜT KAR (ZARAR)27.416.777 16.433.046Genel Yönetim Giderleri0 -9.868.869 -4.765.375Pazarlama Giderleri0 -7.962.028 -3.603.235Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 21.954.940 11.274.434Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -7.329.475 -7.054.818ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)24.211.345 12.284.052Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 26.981.575 201Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 -2.943 -1.610Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar12 9.188.792 20.014.844FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)60.378.769 32.297.487Finansman Gelirleri23 54.701.229 35.838.155Finansman Giderleri23 -5.307.910 -2.605.876SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)109.772.088 65.529.766Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri3.005.087 22.941.495Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 -655.056 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 3.660.143 22.941.495SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)112.777.175 88.471.261DÖNEM KARI (ZARARI)112.777.175 88.471.261Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar17 2.659.536 28.104Ana Ortaklık Payları24 110.117.639 88.443.157Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 0,13900000 0,11200000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar830.883 -14.814Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16,22 1.601.917 -18.517Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar12,22 -450.651 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-320.383 3.703Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi22 0 3.703Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi22 -320.383 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-26.705.061 -38.793.788Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-24.609.408 -48.492.235Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)6,22 -24.609.408 -48.492.235Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar12,22 -7.017.534 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler4.921.881 9.698.447Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi23 4.921.881 9.698.447DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-25.874.178 -38.808.602TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)86.902.997 49.662.659Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar17 2.180.761 9.251Ana Ortaklık Payları84.722.236 49.653.408http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028546BIST