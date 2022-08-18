***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 474.000.000 0 0 12.948.993 -23.687.474 36.433.601 -6.767.957 134.606.205 60.158 -129.170.098 39.893.279 538.316.707 2.271.683 540.588.390Transferler-3.017.063 42.910.342 -39.893.279 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -708.709 -65.038.037 99.479.584 33.732.838 -2.340.712 31.392.126Sermaye Arttırımı17 317.000.000 843.015 317.843.015 0 317.843.015Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 1.646.092 -177.683 448 -4.508.893 -2.270 3.547.558 505.252 11.759.592 12.264.844Dönem Sonu Bakiyeler17 791.000.000 0 0 13.792.008 -22.041.382 33.238.855 -7.476.218 65.059.275 57.888 -82.712.198 99.479.584 890.397.812 11.690.563 902.088.375Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 791.000.000 0 0 13.792.008 -21.831.692 47.958.008 -13.324.586 11.570.194 39.375.692 8.773.309 57.599 -78.210.128 319.568.760 1.118.729.164 18.081.760 1.136.810.924Transferler-910.541 320.479.301 -319.568.760 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)24 0 2.070.105 -429.665 -27.524.338 -7.848.178 200.327.150 166.595.074 3.475.170 170.070.244Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-15.000.000 -4.276.374 -9.684 -19.286.058 -163.752 -19.449.810Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler17 791.000.000 0 -15.000.000 13.792.008 -26.108.066 47.047.467 -11.254.481 11.140.529 11.851.354 925.131 57.599 242.259.489 200.327.150 1.266.038.180 21.393.178 1.287.431.358Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI72.399.232 47.192.400Dönem Karı (Zararı)209.887.447 76.417.534Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)209.887.447 76.417.534Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-131.895.193 -46.075.515Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 10.420.068 6.419.739Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler15 1.843.405 1.649.257Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler20,21 -2.887.611 -1.219.273Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 -90.317.288 -53.732.008Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-36.002.664 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 0 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler6,20 -36.002.664 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-11.334.453 -1.497.247İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler20,21 -11.334.453 -1.497.247Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler12 -1.433.363 39.195Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -2.183.287 2.264.822İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.705.498 17.102.763Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 0 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7,8 -113.484.240 -25.683.174Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -7.437.032 -4.706.858Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -27.651.761 9.338.266Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7,8 47.522.874 3.781.958Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 97.344.661 34.372.571Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları74.286.756 47.444.782Vergi İadeleri (Ödemeleri)23 -1.887.524 -252.382YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-211.069.765 -62.056.492Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları6 -94.707.256 0İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri0 10.000.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 2.318.369 2.772.354Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -122.675.141 -74.828.846Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 3.994.263 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.887.611 319.062.288Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 317.843.015Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 0 317.843.015İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 2.887.611 1.219.273YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-135.782.922 304.198.196NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-135.782.922 304.198.196DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 511.335.369 87.346.858DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 375.552.447 391.545.054Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 375.552.447 511.335.369Ticari Alacaklar218.727.676 105.243.436İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8 2.974 5.076İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 218.724.702 105.238.360Diğer Alacaklar12.658.937 37.993.104İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7,9 9.265.979 37.853.473İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 3.392.958 139.631Stoklar10 87.963.332 60.311.571Peşin Ödenmiş Giderler19.715.696 9.657.395İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 19.715.696 9.657.395Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar23 12.049 340.851Diğer Dönen Varlıklar13 5.228.860 2.935.395ARA TOPLAM719.858.997 727.817.121TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR719.858.997 727.817.121DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar193.492.331 115.062.520Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar6 777.505 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar6 80.882.004 34.980.000Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar6 111.832.822 80.082.520Diğer Alacaklar13.951.458 13.951.458İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7-9 13.951.124 13.951.124İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 334 334Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar12 78.747.942 76.404.100Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller23 3.157.500 3.157.500Maddi Duran Varlıklar0 362.379.353 258.402.980Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 4.056.159 48.570Peşin Ödenmiş Giderler11 47.354.725 26.606.490Ertelenmiş Vergi Varlığı23 23.361.047 21.616.373TOPLAM DURAN VARLIKLAR726.500.515 515.249.991TOPLAM VARLIKLAR1.446.359.512 1.243.067.112KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 0 0Ticari Borçlar110.447.774 62.924.900İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7,8 1.638.800 3.431.477İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 108.808.974 59.493.423Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 8.103.438 4.978.909Diğer Borçlar5.608.564 4.869.165İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7,9 5.603.472 4.865.039İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 5.092 4.126Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.630.745 1.026.175İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 3.630.745 1.026.175Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23 113.526 1.249.905Kısa Vadeli Karşılıklar3.080.975 3.375.690Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar0 0 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 3.080.975 3.375.690Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 2.961.263 2.402.394ARA TOPLAM133.946.285 80.827.138TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER133.946.285 80.827.138UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar24.981.869 25.429.050Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 24.981.869 25.429.050Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER24.981.869 25.429.050TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER158.928.154 106.256.188ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.266.038.180 1.118.729.164Ödenmiş Sermaye17 791.000.000 791.000.000Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)17 -15.000.000 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 13.792.008 13.792.008Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi17 -26.108.066 -21.831.692Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)46.933.515 46.203.616Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)35.792.986 34.633.422Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17 47.047.467 47.958.008Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -11.254.481 -13.324.586Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 11.140.529 11.570.194Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)12.776.485 48.149.001Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)11.851.354 39.375.692Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)17 11.851.354 39.375.692Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 925.131 8.773.309Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 57.599 57.599Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 242.259.489 -78.210.128Net Dönem Karı veya Zararı24 200.327.150 319.568.760Kontrol Gücü Olmayan Paylar17 21.393.178 18.081.760TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.287.431.358 1.136.810.924TOPLAM KAYNAKLAR1.446.359.512 1.243.067.112Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 365.966.188 167.700.057 216.890.152 84.655.547Satışların Maliyeti18 -287.441.195 -137.535.270 -165.781.936 -70.923.806TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)78.524.993 30.164.787 51.108.216 13.731.741BRÜT KAR (ZARAR)78.524.993 30.164.787 51.108.216 13.731.741Genel Yönetim Giderleri0 -20.628.821 -9.704.865 -10.759.952 -4.939.490Pazarlama Giderleri0 -18.287.618 -8.024.597 -10.325.590 -4.421.362Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 41.430.880 18.834.709 19.475.940 7.560.275Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -14.819.049 -8.737.871 -7.489.574 -1.683.053ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)66.220.385 22.532.163 42.009.040 10.248.111Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 51.341.720 542 24.360.145 341Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 -11.714.760 -2.304.017 -11.711.817 -2.302.407Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar12 11.334.453 1.497.247 2.145.661 -18.517.597FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)117.181.798 21.725.935 56.803.029 -10.571.552Finansman Gelirleri21 118.909.696 62.206.635 64.208.467 26.368.480Finansman Giderleri21 -26.204.047 -7.515.036 -20.896.137 -4.909.160SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)209.887.447 76.417.534 100.115.359 10.887.768Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.370.495 23.008.637 -8.375.582 67.142Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 -751.145 -314.492 -96.089 -314.492Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 -4.619.350 23.323.129 -8.279.493 381.634SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)204.516.952 99.426.171 91.739.777 10.954.910DÖNEM KARI (ZARARI)204.516.952 99.426.171 91.739.777 10.954.910Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar17 4.189.802 -53.413 1.530.266 -81.517Ana Ortaklık Payları24 200.327.150 99.479.584 90.209.511 11.036.427Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 0,25300000 0,12600000 0,11400000 0,01400000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.601.578 -709.004 770.695 -694.190Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16,22 2.585.301 -886.257 983.384 -867.740Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar12,22 -466.663 0 -16.012 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-517.060 177.253 -196.677 173.550Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi22 0 177.253 0 173.550Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi22 -517.060 0 -196.677 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-36.048.286 -67.325.041 -9.343.225 -28.531.253Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-34.405.422 -84.156.301 -9.796.014 -35.664.066Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)6,22 -34.405.422 -84.156.301 -9.796.014 -35.664.066Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar12,22 -8.523.948 0 -1.506.414 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler6.881.084 16.831.260 1.959.203 7.132.813Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi23 6.881.084 16.831.260 1.959.203 7.132.813DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-34.446.708 -68.034.045 -8.572.530 -29.225.443TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)170.070.244 31.392.126 83.167.247 -18.270.533Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar17 3.475.170 -2.340.712 1.294.409 -2.349.963Ana Ortaklık Payları166.595.074 33.732.838 81.872.838 -15.920.570http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056869BIST