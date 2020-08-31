***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2018-2019 Yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantı ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 31.08.2020Genel Kurul Tarihi 29.09.2020Genel Kurul Saati 14:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.09.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres Dereboyu Cad. Meydan Sokak. Beybi Giz Plaza No:1 D:27 Maslak- Sarıyer /İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - 2018 ve 2019 yılı yönetim kurulu faaliyet raporlarının, denetçi raporlarının ve finansal tablolarının görüşülmesi ve onaya sunulması.3 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 ve 2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.4 - SPK'nın 31.10.2019 tarih ve 62/1392 sayılı kararı uyarınca SPK tarafından Şirketimiz hakkında uygulanan 38.308 TL idari para cezasının sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunun görüşülmesi.5 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi.6 - Yönetim Kurulunun 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin kâr dağıtım teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması.7 - Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü dikkate alınarak Yönetim Kurulumuzun 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Şirketimizin 2018, 2019 ve 2019 yılındaki bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile anılan kanunlar ve ilgili düzenlemeleri kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi olarak Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin teklifinin onaya sunulması.8 - 2018 ve 2019 yılları içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi, 2020 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi.9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı maddede belirtilen 2018 ve 2019 yıllarındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi.10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin 2018 ve 2019 yılları içinde üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilmesi.11 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan işlemler için izin verilmesi.12 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2018-2019 ÇEMAŞ OGK Gündem 2 Toplantı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 2018-2019 ÇEMAŞ OGK Bilgilendirme Dokümanı ve Kar Dağıtım Tablosu 2. Toplantı .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 2018-2019 ÇEMAŞ OGK Davet Mektubu 2.Toplantı.pdf - İlan MetniEK: 4 2018-2019 ÇEMAŞ OGK Vekaletname 2.Toplantı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 31 Ağustos 2020 tarihinde toplanan ancak Kanun ve Ana sözleşmeye göre çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelenen 2018-2019 yılı Olağan Genel Kurul 2. Toplantısı 29 Eylül 2020 Salı günü saat 14:30'da Beybi Giz Plaza Dereboyu Cad. Meydan Sokak. No:1 D:27 Maslak- Sarıyer /İstanbul adresindeki yapılacaktır.Saygılarımızla,Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871815BIST