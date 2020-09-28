***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 28.09.2020Genel Kurul Tarihi 26.10.2020Genel Kurul Saati 14:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.10.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres Dereboyu Cad. Meydan Sok. Beybi Giz Plaza. No.1 Kat.8 Da.27 Maslak Sarıyer-İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığınca onaylanmış Şirket esas sözleşmesinin 6'ncı madde tadilinin görüşülmesi ve onaya sunulması.3 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 ÇEMAŞ Olağanüstü GK Gündem 26 Ekim 2020.pdf - İlan MetniEK: 2 ÇEMAŞ Olağanüstü GK Bilgilendirme Dokümanı 26 Ekim 2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 ÇEMAŞ Olağanüstü GK Davet Mektubu 26 Ekim 2020.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 ÇEMAŞ Olağanüstü GK Vekaletname 26 Ekim 2020.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5 ÇEMAŞ Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEk AçıklamalarŞirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 26 Ekim 2020 Pazartesi günü saat 14:30'da Dereboyu Cad. Meydan Sok. Beybi Giz Plaza. No.1 Kat.8 Da.27 Maslak Sarıyer-İstanbul adresinde yapılacaktır.Saygılarımızla,Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877015BIST