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***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.09.2020 16:20
GÜNCEL HABERLER



***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 28.09.2020
Genel Kurul Tarihi 26.10.2020
Genel Kurul Saati 14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.10.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Dereboyu Cad. Meydan Sok. Beybi Giz Plaza. No.1 Kat.8 Da.27 Maslak Sarıyer-İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığınca onaylanmış Şirket esas sözleşmesinin 6'ncı madde tadilinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
3 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 ÇEMAŞ Olağanüstü GK Gündem 26 Ekim 2020.pdf - İlan Metni
EK: 2 ÇEMAŞ Olağanüstü GK Bilgilendirme Dokümanı 26 Ekim 2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 ÇEMAŞ Olağanüstü GK Davet Mektubu 26 Ekim 2020.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 ÇEMAŞ Olağanüstü GK Vekaletname 26 Ekim 2020.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 ÇEMAŞ Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Ek Açıklamalar
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 26 Ekim 2020 Pazartesi günü saat 14:30'da Dereboyu Cad. Meydan Sok. Beybi Giz Plaza. No.1 Kat.8 Da.27 Maslak Sarıyer-İstanbul adresinde yapılacaktır.
Saygılarımızla,
Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877015


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Tam 3.097 3.175 54,36  
Yarım 1.497 1.536 26,30  
Çeyrek 751 768 13,15  
Gümüş.Ons 23,35 23,39 0,49  
Gümüş Gr. 5,84 5,84 0,20  
B. Petrol 42,61 42,61 0,20  
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