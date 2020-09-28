***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
28.09.2020 16:20
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2020 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 28.09.2020
Genel Kurul Tarihi 26.10.2020
Genel Kurul Saati 14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.10.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Dereboyu Cad. Meydan Sok. Beybi Giz Plaza. No.1 Kat.8 Da.27 Maslak Sarıyer-İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığınca onaylanmış Şirket esas sözleşmesinin 6'ncı madde tadilinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
3 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 ÇEMAŞ Olağanüstü GK Gündem 26 Ekim 2020.pdf - İlan Metni
EK: 2 ÇEMAŞ Olağanüstü GK Bilgilendirme Dokümanı 26 Ekim 2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 ÇEMAŞ Olağanüstü GK Davet Mektubu 26 Ekim 2020.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 ÇEMAŞ Olağanüstü GK Vekaletname 26 Ekim 2020.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 ÇEMAŞ Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 26 Ekim 2020 Pazartesi günü saat 14:30'da Dereboyu Cad. Meydan Sok. Beybi Giz Plaza. No.1 Kat.8 Da.27 Maslak Sarıyer-İstanbul adresinde yapılacaktır.
Saygılarımızla,
Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877015
BIST