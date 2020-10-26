***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 28.09.2020Genel Kurul Tarihi 26.10.2020Genel Kurul Saati 14:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.10.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres Dereboyu Cad. Meydan Sok. Beybi Giz Plaza. No.1 Kat.8 Da.27 Maslak Sarıyer-İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığınca onaylanmış Şirket esas sözleşmesinin 6'ncı madde tadilinin görüşülmesi ve onaya sunulması.3 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? HayırYapılmama Nedeni Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurulu 26.10.2020 tarihinde toplanmış, ancak Kanun ve Ana sözleşmeye göre aranan toplantı nisabının sağlanaması nedeniyle ertelenmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Çemaş Hazirun 26.10.2020.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Çemaş Tutanak 26.10.2020.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimizin Olağanüstü Genel Kurulu 26.10.2020 tarihinde toplanmış, ancak Kanun ve Ana sözleşmeye göre aranan toplantı nisabının sağlanaması nedeniyle ertelenmiştir.Saygılarımızla,Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883770BIST