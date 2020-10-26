***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
26.10.2020 15:05
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2020 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 28.09.2020
Genel Kurul Tarihi 26.10.2020
Genel Kurul Saati 14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.10.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Dereboyu Cad. Meydan Sok. Beybi Giz Plaza. No.1 Kat.8 Da.27 Maslak Sarıyer-İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığınca onaylanmış Şirket esas sözleşmesinin 6'ncı madde tadilinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
3 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Hayır
Yapılmama Nedeni Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurulu 26.10.2020 tarihinde toplanmış, ancak Kanun ve Ana sözleşmeye göre aranan toplantı nisabının sağlanaması nedeniyle ertelenmiştir.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Çemaş Hazirun 26.10.2020.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Çemaş Tutanak 26.10.2020.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurulu 26.10.2020 tarihinde toplanmış, ancak Kanun ve Ana sözleşmeye göre aranan toplantı nisabının sağlanaması nedeniyle ertelenmiştir.
Saygılarımızla,
Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883770
BIST