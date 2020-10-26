***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Olağanüstü Genel Kurul 2.Toplantı ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 26.10.2020Genel Kurul Tarihi 23.11.2020Genel Kurul Saati 14:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.11.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres Beybi Giz Plaza Dereboyu Cad. Meydan Sokak. No:1 D:27 Maslak- Sarıyer /İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığınca onaylanmış Şirket esas sözleşmesinin 6'ncı madde tadilinin görüşülmesi ve onaya sunulması.3 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 ÇEMAŞ Olağanüstü GK 2.Toplantı Gündemi 23 Kasım 2020.pdf - İlan MetniEK: 2 ÇEMAŞ Olağanüstü GK Bilgilendirme Dokümanı 2.Toplantı 23 Kasım 2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 ÇEMAŞ Olağanüstü GK Davet Mektubu 2.Toplantı 23 Kasım 2020.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 ÇEMAŞ Olağanüstü GK Vekaletname 2.Toplantı 23 Kasım 2020.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5 ÇEMAŞ Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEk AçıklamalarŞirketimizin 26 Ekim 2020 tarihinde toplanan ancak Kanun ve Ana sözleşmeye göre çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelenen Olağanüstü Genel Kurul 2. Toplantısı 23 Kasım 2020 Pazartesi günü saat 14:30'da Beybi Giz Plaza Dereboyu Cad. Meydan Sokak. No:1 D:27 Maslak- Sarıyer /İstanbul adresindeki yapılacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883819BIST