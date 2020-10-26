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***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

26.10.2020 15:26
GÜNCEL HABERLER



***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılı Olağanüstü Genel Kurul 2.Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 26.10.2020
Genel Kurul Tarihi 23.11.2020
Genel Kurul Saati 14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.11.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Beybi Giz Plaza Dereboyu Cad. Meydan Sokak. No:1 D:27 Maslak- Sarıyer /İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığınca onaylanmış Şirket esas sözleşmesinin 6'ncı madde tadilinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
3 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 ÇEMAŞ Olağanüstü GK 2.Toplantı Gündemi 23 Kasım 2020.pdf - İlan Metni
EK: 2 ÇEMAŞ Olağanüstü GK Bilgilendirme Dokümanı 2.Toplantı 23 Kasım 2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 ÇEMAŞ Olağanüstü GK Davet Mektubu 2.Toplantı 23 Kasım 2020.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 ÇEMAŞ Olağanüstü GK Vekaletname 2.Toplantı 23 Kasım 2020.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 ÇEMAŞ Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 26 Ekim 2020 tarihinde toplanan ancak Kanun ve Ana sözleşmeye göre çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelenen Olağanüstü Genel Kurul 2. Toplantısı 23 Kasım 2020 Pazartesi günü saat 14:30'da Beybi Giz Plaza Dereboyu Cad. Meydan Sokak. No:1 D:27 Maslak- Sarıyer /İstanbul adresindeki yapılacaktır.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883819


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