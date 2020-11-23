***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Olağanüstü Genel Kurul 2.Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 26.10.2020Genel Kurul Tarihi 23.11.2020Genel Kurul Saati 14:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.11.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres Beybi Giz Plaza Dereboyu Cad. Meydan Sokak. No:1 D:27 Maslak- Sarıyer /İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığınca onaylanmış Şirket esas sözleşmesinin 6'ncı madde tadilinin görüşülmesi ve onaya sunulması.3 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 ÇEMAŞ Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1-Verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığı'na Sebahattin Levent Demirer'in seçilmesine ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazır Bulunanlar Listesinin Genel Kurul adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.Toplantı Başkanı tarafından Sayın Hale Salgırboyu Demirman tutanak yazmanı olarak görevlendirildi.2- Verilen önerge doğrultusunda gündemde yer alan ve onaylanacak esas sözleşme madde tadili Olağanüstü Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirket internet sitesinde ve KAP'ta ve EGKS'de yayınlanarak pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğundan söz konusu evrakın okunmuş kabul edilmesi teklifi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda teklif 184.160 adet red oyuna karşılık 16.861.926,35 adet olumlu oyla, oy çokluğu ile kabul edildi.Esas sözleşmenin eski ve yeni şekli okunmadan oylamaya geçildi. Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlı ğı'ndan alınan 18.09.2020 tarih, E-29833736-110.03.03-9463 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 24.09.2020 tarih, 50035491-431.02-E-00057669399 sayılı izinler doğrultusunda esas sözleşme madde tadili, 184.160 adet red oyuna karşılık 16.861.926,35 adet olumlu oyla, oy çokluğu ile kabul edildi.Tadil metni tutanağa ek yapıldı.3-Gündemin "Dilekler ve kapanış" maddesine geçildi. Genel Kurul Toplantı Başkanı Şirkete başarılar dileyerek toplantıyı kapattıHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Çemaş Hazirun 23.11.2020.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Çemaş Tutanak.pdf - TutanakEk AçıklamalarÇemaş Döküm Sanayi Anonim Şirketi'nin 26 Ekim 2020 tarihinde yapılması gereken Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında toplantı yeter sayısı oluşmadığından toplantı ertelenmiş olup, ertelenen toplantı 23 Kasım 2020 tarihinde saat 14:30'da Dereboyu Cad. Meydan Sok. Beybi Giz Plaza. No.1 Kat.8 Da.27 34398 Maslak Sarıyer-İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Müdürlüğü'nün 20 Kasım 2020 tarih ve 59187155 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mahmut Gündoğdu'nun katılımı ile yapılmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889551BIST