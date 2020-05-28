***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
28.05.2020 16:10
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.03.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Kırşehir Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 Yılı 1.Dönem Geçici Vergi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
14/05/2020
Açıklamalar
01.01.2020 - 31.03.2020 hesap dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablomuz ekli pdf dosyasında sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847287
BIST
15:57105.385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 431,01
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
104.535
15:576,8194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0472
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8234
En Düşük
6,7656
15:577,5222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0624
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5237
En Düşük
7,4416
15:57377,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 5,35
|Açılış
|: 377,72
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
378,23
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,90
|12.268.621
|% 9,99
|
|MNDRS
|2,00
|239.333.438
|% 9,89
|
|HLGYO
|1,67
|74.916.372
|% 9,87
|
|GLBMD
|4,47
|5.697.499
|% 9,83
|
|SAYAS
|3,91
|19.249.730
|% 9,83
|
|CMENT
|31,68
|6.598.044
|% -10,00
|
|IZTAR
|4,68
|2.163.922
|% -10,00
|
|TKURU
|15,22
|125.839
|% -9,99
|
|RTALB
|25,22
|18.812.970
|% -9,99
|
|ISBIR
|735,00
|178.125
|% -9,99
|
|THYAO
|12,66
|2.641.287.835
|% 2,68
|
|GARAN
|7,75
|1.770.006.282
|% 1,44
|
|PGSUS
|59,60
|920.005.040
|% 0,85
|
|ASELS
|30,18
|684.126.010
|% 0,33
|
|AKBNK
|5,67
|555.301.924
|% 1,25
|
|GARAN
|7,75
|1.770.006.282
|% 1,44
|
|THYAO
|12,66
|2.641.287.835
|% 2,68
|
|EKGYO
|1,44
|253.309.479
|% 0,70
|
|YKBNK
|2,21
|288.543.398
|% 0,00
|
|AVOD
|3,56
|465.593.592
|% -5,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3503
|8,3922
|% 0,85
|
|Frank
|7,0055
|7,0477
|% 0,53
|
|Riyal
|1,8106
|1,8197
|% 0,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.723
|13,13
|
|Altın Gr.
|378
|378
|5,23
|
|Cumhuriyet
|2.449
|2.480
|33,30
|
|Tam
|2.521
|2.556
|45,70
|
|Yarım
|1.230
|1.244
|16,80
|
|Çeyrek
|615
|623
|8,40
|
|Gümüş.Ons
|17,33
|17,37
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,80
|0,03
|
|B. Petrol
|35,45
|35,45
|0,85
|