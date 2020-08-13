***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
13.08.2020 11:41
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-30.06.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Kırşehir Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 Yılı 2. dönem Geçici Vergi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
13/08/2020
Açıklamalar
01.01.2020 - 30.06.2020 hesap dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablomuz ekli pdf dosyasında sunulmaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868552
BIST
12:561.115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,89
|Açılış
|: 1.119
|
|Önceki Kapanış
|: 1.114
|
1.126
En Düşük
1.106
12:567,3368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0032
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3599
En Düşük
7,2945
12:568,6920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0502
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6100
|
8,7189
En Düşük
8,6148
12:56455,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,18
|Açılış
|: 455,24
|
|Önceki Kapanış
|: 452,05
|
458,32
En Düşük
450,88
BIST En Aktif Hisseler12:54
|AYCES
|47,30
|20.103
|% 10,00
|
|LINK
|32,24
|22.780.480
|% 9,96
|
|SILVR
|4,54
|43.474.118
|% 9,93
|
|TKURU
|60,90
|598.038
|% 9,93
|
|KENT
|2.080,00
|3.194.880
|% 9,90
|
|PKENT
|702,50
|546.545
|% -9,99
|
|KLGYO
|9,31
|39.372.291
|% -9,96
|
|BURVA
|61,00
|571.021
|% -9,96
|
|VKFYO
|9,43
|1.055.811
|% -9,93
|
|DOBUR
|23,70
|92.027
|% -8,56
|
|TUPRS
|79,65
|662.758.174
|% 2,44
|
|THYAO
|11,30
|478.851.139
|% -1,05
|
|GARAN
|7,04
|473.688.663
|% -0,42
|
|KRDMD
|2,93
|463.326.460
|% -2,98
|
|ASELS
|17,86
|430.024.137
|% 0,62
|
|EKGYO
|2,03
|382.561.621
|% -0,49
|
|KRDMD
|2,93
|463.326.460
|% -2,98
|
|ODAS
|2,56
|281.988.543
|% 1,19
|
|SKBNK
|1,53
|155.455.891
|% 1,32
|
|KARSN
|3,16
|318.247.203
|% 3,27
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3284
|7,3360
|% 0,03
|
|Euro
|8,6744
|8,6896
|% 0,55
|
|Sterlin
|9,5720
|9,6200
|% 0,46
|
|Frank
|8,0341
|8,0825
|% 0,32
|
|Riyal
|1,9509
|1,9607
|% 0,07
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|14,78
|
|Altın Gr.
|456
|456
|3,61
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.078
|5,00
|
|Tam
|3.015
|3.092
|-2,35
|
|Yarım
|1.457
|1.496
|-1,14
|
|Çeyrek
|731
|748
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|25,94
|25,98
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,12
|0,08
|
|B. Petrol
|45,37
|45,37
|-0,06
|