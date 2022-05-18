***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
18.05.2022 11:16
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Kırşehir deki fabrika tesislerinin bulunduğu arazi üzerinde yapılacak 1.500 m2 kapalı alanı bulunan Prefabrike Ön İmalatlı Ek Mamul Depo Binasının 7.075.586 TL bedelle Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 16.05.2022 tarihli değerleme raporuna uygun olarak Niğbaş Niğde Beton San. ve Tic. A.Ş. ne yaptırılmasına Yönetim Kurulumuz tarafından Bağımsız Üyeler dahil karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031087
BIST
11:322.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 6,83
|Açılış
|: 2.391
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|Önceki Kapanış
|: 2.395
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2.403
En Düşük
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
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|: 930,43
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|Önceki Kapanış
|: 928,40
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932,20
En Düşük
917,29
BIST En Aktif Hisseler11:30
|ORCAY
|21,90
|85.037.022
|% 9,99
|
|ULUSE
|192,00
|41.617.251
|% 9,97
|
|IMASM
|42,64
|6.360.148
|% 9,95
|
|LIDFA
|6,09
|9.934.276
|% 9,93
|
|KONKA
|24,60
|88.385.096
|% 8,37
|
|UFUK
|36,44
|383.604
|% -9,98
|
|OYAYO
|7,99
|1.787.263
|% -9,31
|
|RHEAG
|1,96
|1.331.328
|% -5,31
|
|MNDRS
|3,38
|12.322.172
|% -5,06
|
|OZRDN
|10,55
|2.056.193
|% -4,87
|
|THYAO
|41,86
|1.818.695.649
|% -0,52
|
|SISE
|19,97
|649.409.819
|% 0,30
|
|SAHOL
|19,74
|460.424.589
|% 1,65
|
|YKBNK
|4,30
|435.127.833
|% 0,94
|
|AKBNK
|7,97
|400.033.205
|% 1,53
|
|YKBNK
|4,30
|435.127.833
|% 0,94
|
|EKGYO
|2,66
|258.793.824
|% 1,14
|
|SKBNK
|1,16
|96.342.178
|% -0,85
|
|AKBNK
|7,97
|400.033.205
|% 1,53
|
|THYAO
|41,86
|1.818.695.649
|% -0,52
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9315
|15,9356
|% 0,21
|
|Euro
|16,7317
|16,7491
|% -0,05
|
|Sterlin
|19,7201
|19,8190
|% -0,48
|
|Frank
|15,9211
|16,0170
|% -0,15
|
|Riyal
|4,2384
|4,2596
|% 0,25
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|0,07
|
|Altın Gr.
|931
|931
|2,51
|
|Cumhuriyet
|6.165
|6.258
|86,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|81,00
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|39,18
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|19,59
|
|Gümüş.Ons
|21,58
|21,63
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,09
|0,02
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,55
|