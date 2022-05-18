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***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

18.05.2022 11:16
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri


***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin Kırşehir deki fabrika tesislerinin bulunduğu arazi  üzerinde yapılacak  1.500 m2 kapalı alanı bulunan Prefabrike Ön İmalatlı Ek Mamul Depo Binasının 7.075.586 TL bedelle Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 16.05.2022 tarihli değerleme raporuna uygun olarak Niğbaş Niğde Beton San. ve Tic. A.Ş. ne yaptırılmasına  Yönetim Kurulumuz tarafından Bağımsız Üyeler dahil karar verilmiştir.
Saygılarımızla, 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031087


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IMASM 42,64 6.360.148 % 9,95  
LIDFA 6,09 9.934.276 % 9,93  
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Altın Ons 1.815 1.815 0,07  
Altın Gr. 931 931 2,51  
Cumhuriyet 6.165 6.258 86,00  
Tam 6.134 6.292 81,00  
Yarım 2.965 3.044 39,18  
Çeyrek 1.487 1.522 19,59  
Gümüş.Ons 21,58 21,63 -0,03  
Gümüş Gr. 11,08 11,09 0,02  
B. Petrol 113 113 1,55  
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