***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Kırşehir deki fabrika tesislerinin bulunduğu arazi üzerinde yapılacak 1.500 m2 kapalı alanı bulunan Prefabrike Ön İmalatlı Ek Mamul Depo Binasının 7.075.586 TL bedelle Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 16.05.2022 tarihli değerleme raporuna uygun olarak Niğbaş Niğde Beton San. ve Tic. A.Ş. ne yaptırılmasına Yönetim Kurulumuz tarafından Bağımsız Üyeler dahil karar verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031087BIST