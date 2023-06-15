***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
15.06.2023 15:13
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Özışık İnşaat ve Gayrımenkul Yatırım A.Ş. ,İstanbul ili, Sarıyer İlçesi, Çayırbaşı Mahallesi, 530 ada 14 parsel üzerinde bulunan 1568 m2 arazi ve üzerindeki 1.320 m2 kapalı alana sahip 2 adet bina ile 960 m2 kapalı alana sahip 1 adet fabrika binasının ,600/1568 hissesinin Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.tarafından hazırlanan 11.11.2022 tarihli değerleme raporuna uygun olarak 8.120.000 TL bedelle Işıklar Turizm ve Filo İşletmeciliği A.Ş.den 15.06.2023 tarihinde satın almıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158952
BIST
17:495.473
En Düşük
|Değişim
|: 2,10%
|| 112,54
|Açılış
|: 5.398
|
|Önceki Kapanış
|: 5.361
|
5.378
En Yüksek
5.476
17:4923,6750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1045
|Açılış
|: 23,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5300
|
23,6758
En Düşük
23,4435
17:4925,8658
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,3656
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
25,8727
En Düşük
25,3574
17:491.488,13
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 17,71
|Açılış
|: 1.488,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.470,42
|
1.491,77
En Düşük
1.462,50
BIST En Aktif Hisseler17:47
|EUHOL
|1,98
|49.532.495
|% 10,00
|
|KLKIM
|53,90
|57.744.334
|% 10,00
|
|OSTIM
|3,85
|72.229.059
|% 10,00
|
|RHEAG
|5,94
|14.822.067
|% 10,00
|
|VKFYO
|21,02
|20.029.281
|% 9,99
|
|IHAAS
|152,40
|43.366.259
|% -9,98
|
|BURCE
|158,10
|34.278.075
|% -9,97
|
|BURVA
|70,85
|134.520.949
|% -9,97
|
|AYCES
|132,30
|179.914.793
|% -7,09
|
|AVOD
|3,28
|180.221.231
|% -6,55
|
|THYAO
|183,30
|6.715.666.614
|% 0,22
|
|SASA
|56,30
|4.617.511.848
|% 2,46
|
|AKBNK
|19,09
|4.094.460.322
|% 3,92
|
|YKBNK
|12,74
|3.579.849.504
|% 5,38
|
|ISCTR
|13,71
|2.986.284.994
|% 3,55
|
|YKBNK
|12,74
|3.579.849.504
|% 5,38
|
|ISCTR
|13,71
|2.986.284.994
|% 3,55
|
|AKBNK
|19,09
|4.094.460.322
|% 3,92
|
|ZOREN
|3,05
|616.025.100
|% 6,27
|
|EKGYO
|7,16
|788.405.879
|% 0,85
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6662
|23,6821
|% 0,47
|
|Euro
|25,8401
|25,8596
|% 1,41
|
|Sterlin
|30,0855
|30,2364
|% 1,18
|
|Frank
|26,3744
|26,5333
|% 1,30
|
|Riyal
|6,2924
|6,3240
|% 0,48
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.953
|9,95
|
|Altın Gr.
|1.488
|1.489
|18,12
|
|Cumhuriyet
|9.776
|9.924
|-78,00
|
|Tam
|9.722
|9.987
|-68,26
|
|Yarım
|4.763
|4.876
|21,00
|
|Çeyrek
|2.381
|2.438
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,65
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|18,10
|18,12
|-0,00
|
|B. Petrol
|74,28
|74,28
|1,08
|