***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız BND Elektrik Üretim A.Ş. , İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Kozyatağı mahallesi, 3117 ada 71 parsel üzerindeki 42/3200 arsa paylı , daire niteliğindeki bağımsız bölümü, 7.900.000 TL bedelle Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.tarafından hazırlanan 30.11.2022 tarihli değerleme raporuna uygun olarak Işıklar Holding A.Ş.'den 05.07.2023 tarihinde satın almıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165922BIST