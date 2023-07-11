***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
11.07.2023 15:26
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANA A.Ş.den satın almıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170409
BIST
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17:056.359
En Düşük
|Değişim
|: 1,42%
|| 88,87
|Açılış
|: 6.371
|
|Önceki Kapanış
|: 6.270
|
6.235
En Yüksek
6.379
17:0526,1099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0213
|Açılış
|: 26,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2274
En Düşük
26,0249
17:0528,6848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0326
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6500
|
29,1323
En Düşük
28,6069
17:051.623,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 7,64
|Açılış
|: 1.623,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.615,40
|
1.627,47
En Düşük
1.611,88
BIST En Aktif Hisseler17:05
|IZINV
|39,16
|162.174.819
|% 10,00
|
|DESA
|15,07
|68.918.586
|% 10,00
|
|IDEAS
|41,80
|48.193.003
|% 10,00
|
|DERIM
|16,61
|46.392.302
|% 10,00
|
|AYCES
|220,30
|63.886.376
|% 9,99
|
|PRZMA
|33,84
|60.852.629
|% -10,00
|
|CANTE
|29,26
|1.178.450.115
|% -9,97
|
|PEGYO
|6,84
|120.744.219
|% -9,88
|
|EUKYO
|7,00
|4.086.495
|% -8,38
|
|IHAAS
|24,74
|200.435.609
|% -8,37
|
|THYAO
|216,30
|6.413.652.670
|% 0,79
|
|YKBNK
|13,70
|5.918.025.580
|% 5,47
|
|ASTOR
|81,45
|5.471.655.160
|% 0,25
|
|AKBNK
|21,84
|5.018.416.581
|% 6,54
|
|KOZAL
|29,28
|4.926.409.750
|% 2,88
|
|YKBNK
|13,70
|5.918.025.580
|% 5,47
|
|EKGYO
|8,42
|2.984.174.469
|% 0,48
|
|ISCTR
|14,62
|4.494.413.562
|% 4,50
|
|SKBNK
|2,99
|716.866.068
|% 3,46
|
|ADESE
|1,76
|434.018.884
|% -1,12
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1046
|26,1099
|% 0,08
|
|Euro
|28,6769
|28,6848
|% 0,11
|
|Sterlin
|33,5784
|33,7468
|% 0,36
|
|Frank
|29,4675
|29,6450
|% 0,37
|
|Riyal
|6,9417
|6,9765
|% 0,09
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|7,50
|
|Altın Gr.
|1.621
|1.621
|5,78
|
|Cumhuriyet
|10.812
|10.976
|36,00
|
|Tam
|10.454
|10.648
|6,00
|
|Yarım
|5.227
|5.349
|4,00
|
|Çeyrek
|2.622
|2.674
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,17
|23,19
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|19,41
|19,42
|0,00
|
|B. Petrol
|78,25
|78,25
|0,56
|
Seans Raporu
17:05
daha fazla
-
17:20MZHLD
Yüzde 9.96 oranında artışla 8.94 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 504, 508 adet işlem
-
17:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 120, 38 artarak (% 1.75 ) 7, 010
-
17:19
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, IZINV, DESA
-
17:19GEREL
Yüzde 9.90 oranında artışla 27.30 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 634, 942 adet işlem
-
17:17YESIL
Yüzde 6.64 oranında artışla 6.10 lira fiyatla işlem gören hissede 84, 235, 849 adet işlem