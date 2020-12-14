***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Kar Dağıtım Politikası Ekte Sunulmaktadır.Bu özel durum açıklaması Şirketimizin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) Özet Bilgiler sayfasındaKar Dağıtım Politikası dökümanının yer alması için yayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892976BIST