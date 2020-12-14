***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası
14.12.2020 11:15
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )
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Türkçe
Kar Dağıtım Politikası
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası Ekte Sunulmaktadır.
Bu özel durum açıklaması Şirketimizin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) Özet Bilgiler sayfasında
Kar Dağıtım Politikası dökümanının yer alması için yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892976
BIST
12:341.388
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
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|Açılış
|: 1.378
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12:347,8855
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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12:349,5929
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|Açılış
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 463,80
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468,54
En Düşük
463,30
BIST En Aktif Hisseler12:32
|VERTU
|10,67
|27.364.318
|% 10,00
|
|UZERB
|46,46
|282.198
|% 9,99
|
|MZHLD
|22,92
|268.256
|% 9,98
|
|SELGD
|4,96
|1.212.422
|% 9,98
|
|CASA
|133,50
|144.848
|% 9,97
|
|BERA
|19,66
|90.404.720
|% -9,98
|
|SEYKM
|25,08
|2.212.181
|% -9,98
|
|PAMEL
|22,38
|1.037.112
|% -9,98
|
|UMPAS
|1,22
|613.490
|% -9,63
|
|IZMDC
|14,30
|36.130.115
|% -7,68
|
|SISE
|7,36
|1.285.842.937
|% 1,80
|
|KRVGD
|16,93
|1.145.926.870
|% 6,41
|
|THYAO
|12,75
|1.050.718.052
|% 2,74
|
|GARAN
|9,73
|911.353.939
|% 2,10
|
|KRDMD
|5,36
|875.605.258
|% 0,56
|
|SISE
|7,36
|1.285.842.937
|% 1,80
|
|PETKM
|4,88
|813.503.064
|% 1,88
|
|KRDMD
|5,36
|875.605.258
|% 0,56
|
|YKBNK
|3,10
|498.183.690
|% 3,33
|
|DOHOL
|3,14
|437.600.392
|% 2,61
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8891
|7,8958
|% 0,68
|
|Euro
|9,5950
|9,6037
|% 1,06
|
|Sterlin
|10,5720
|10,6251
|% 2,23
|
|Frank
|8,8951
|8,9487
|% 1,27
|
|Riyal
|2,1029
|2,1135
|% 0,88
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|-10,18
|
|Altın Gr.
|466
|466
|1,95
|
|Cumhuriyet
|3.082
|3.129
|-2,00
|
|Tam
|3.071
|3.149
|-1,72
|
|Yarım
|1.484
|1.523
|-0,83
|
|Çeyrek
|745
|762
|-0,42
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,85
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,06
|0,02
|
|B. Petrol
|50,34
|50,34
|0,36
|