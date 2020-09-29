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***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

29.09.2020 16:34
GÜNCEL HABERLER



***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2018-2019 Yılı Kâr Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 15.05.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.09.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
CEMAS, TRECMAS00010 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
CEMAS, TRECMAS00010 0 0

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 15.05.2020 tarihli 2019 Yılı Kâr payı dağıtımına ilişkin kararı:
Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında bulunan net dönem zararı 18.245.084 TL olup, TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarında net dönem zararının 14.946.397,72 TL olduğu görülmektedir. Bu itibarla, Yönetim Kurulumuz Genel Kurulumuzun görüş ve onayına sunulmak üzere:
a) Şirketimiz 31.12.2019 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablolarında bulunan dönem zararlarının geçmiş yıl zararlarına eklenmesine
b) Şirketimizin 2019 yılında net dağıtılabilir dönem kârı olmadığından kâr dağıtımı yapılmamasına karar vermiştir.
EK: 2019 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2018 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf
EK: 2 Çemaş Kar Dağıtım Tablosu 2019.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 237.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 10.483.352
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi yoktur

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı -21.061.705 -14.946.397,72
4. Vergiler ( - ) -296.795 0
5. Net Dönem Kârı -18.245.084 -14.946.397,72
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -90.702.275,32 -44.434.967,15
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı -108.947.359,32 -59.381.364,87
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877209


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YAPRK 53,35 2.264.014 % 10,00  
VANGD 5,72 1.285.147 % 10,00  
TKURU 940,90 3.227.287 % 10,00  
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Tam 3.141 3.220 45,06  
Yarım 1.518 1.558 21,79  
Çeyrek 761 779 10,90  
Gümüş.Ons 23,82 23,85 0,17  
Gümüş Gr. 6,01 6,02 0,07  
B. Petrol 41,84 41,84 -1,03  
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