***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 ve 2021 Yıllları Kâr Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 19.04.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 17.06.2022Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)CEMAS, TRECMAS00010 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)CEMAS, TRECMAS00010 0 0Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 19.04.2022 tarihli 2020 ve 2021 Yıllları Kâr payı dağıtımına ilişkin kararı:1-Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında bulunan net dönem kârı 39.893.279 TL, geçmiş yıl zararları 116.193.617 iken TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarında net dönem kârı 64.337.299 TL, geçmiş yıl zararlarının 59.381.364 TL olduğu görülmektedir. Bu itibarla, Yönetim Kurulumuz Genel Kurulumuzun görüş ve onayına sunulmak üzere:a) Şirketimiz TMS/TFRS'na uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda bulunan 39.893.279 TL ile TTK ve Vergi Usul Kanununa göre tutulan yasal kayıtlarında bulunan 64.337.299 TL net dönem kârının geçmiş yıllar zararlarından mahsup edilmesine,b) Şirketimizin 2020 yılında VUK kayıtlarına göre oluşan 4.995.934 TL net dağıtılabilir dönem kârı tutarı üzerinden % 5 oranında 247.796,71 TL , birinci tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın ,çıkarılmış sermayemizin %5'inden az olması nedeniyle kâr dağıtım politikamıza göre nakit kâr dağıtımı yapılmamasına, söz konusu tutardan kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,karar verilmiştir.2-Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında "Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı" 243.035.607,18 TL, TTK ve Vergi Usul Kanunu (VUK)'a uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarında Net Dönem Kârı 248.077.165,35 TL'dir. Net dönem kârı üzerinden % 5 oranında (12.403.858,27 TL) birinci tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra "Net Dağıtılabilir Dönem Kârı" olarak 235.673.307,08 TL kaldığı görülmektedir.TMS/TFRS ve TTK/VUK mali tablolarında yer alan kârın oluşumu incelendiğinde, kârın esas itibarıyla Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 474.000.000 TL den 791.000.000 TL'ye nakden artırılması sırasında 02-19 Mart 2021 tarihleri arasında sağlanan 317.848.398,03 TL fonun 26.02.2021 tarihininde KAP sistemi üzerinden duyurduğumuz "Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Yönetim Kurulu Raporu"nda belirtilen henüz tamamlanmayan yatırımlara ait fonların döviz mevduatı olarak tutulmasından kaynaklanan kur farkı ve faiz gelirlerinden meydana geldiği anlaşılmaktadır. Mali tablolarda yer alan net kur farkı ve faiz gelirleri 215.752.540 TL' dir.Şirketimizin kâr dağıtım politikasının ikinci paragrafında yer alan "Şirketimizin orta ve uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansal planları ile genel ekonomi ve piyasadaki koşullar da dikkate alınarak kâr payı dağıtım kararı nihai olarak her yıl hesap döneminin kapanmasından sonra yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır" yaklaşımı çerçevesinde, nakit kâr dağıtımının Şirketimizin başladığı yatırım planlarını aksatacağı ve finansal yapısını olumsuz etkileyeceği değerlendirilerek 2021 yılında oluşan net dağıtılabilir dönem kârının dağıtılmayarak geçmiş yıl kârlarına aktarılması önerisinin Genel Kurulumuzun görüş ve onayına sunulmasına,karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Çemaş 2020 Kar Dağıtım Tablosu.pdfEK: 2 Çemaş 2021 Kar Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 791.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 27.487* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 296.430.372 248.077.165,354. Vergiler ( - ) 26.422.157 05. Net Dönem Kârı 319.568.760 248.077.165,356. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -64.390.632,33 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) -12.403.858,27 -12.403.858,278. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 242.774.269,4 235.673.307,08Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 261.337,7810. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 243.035.607,1811. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 243.035.607,18 235.673.307,0820. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037905BIST