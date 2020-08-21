***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı tutarının ve süresinin uzatılması SPK Müracaatı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.08.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 21.08.2020Ek Açıklamalar20.08.2020 tarihli özel durum açıklamasında belirttiğimiz kayıtlı sermaye tavanın artırılması ve süresinin uzatılmasına yönelik Esas Sözleşmemizin 6. maddesinin değişiklik taslağının onaylanması için SPK'ya bugün müracaat edilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870615BIST