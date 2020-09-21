Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

21.09.2020 08:56
GÜNCEL HABERLER



***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı SPK Onayı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni 1.500.000.000 TL olarak yapılan Kayıtlı Sermaye Tavanı başvurusunun SPK tarafından 1.000.000.000 TL olarak onaylanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.08.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 21.08.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 17.09.2020

Ek Açıklamalar
SPK'dan alınan 18.09.2020 tarihli yazı ile Şirketimizin kayıtlı sermaye tavan tutarının 1.500.000.000 TL'ye artırılması amacıyla hazırlanan esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6'ıncı maddesine ilişkin tadil tasarısına uygun görüş verilmesi için yaptığımız başvurunun değerlendirildiği Kurulun 17.09.2020 tarih ve 59/1151 sayılı toplantısında, talebimizin, Şirketimizin kayıtlı sermaye tavan tutarının 1.000.000.000 TL olarak belirlenmesi suretiyle olumlu karşılandığı belirtilmektedir.
Söz konusu tadil tasarısı ile ilgili Ticaret Bakanlığı'nın onayı alındıktan sonra tasarının onaylanması için genel kurul çağrısı yapılacaktır.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875817


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:141.105
Değişim :  -0,59% |  -6,52
Açılış :  1.112  
Önceki Kapanış :  1.112  
En Yüksek
1.115 En Düşük
1.100
BIST En Aktif Hisseler14:14
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGPRO 21,34 7.142.576 % 10,00  
DNISI 8,91 7.154.017 % 10,00  
ISBIR 1.948,10 1.461.075 % 10,00  
SODSN 20,46 729.419 % 10,00  
YBTAS 15.185,60 1.548.931 % 10,00  
daha fazla
14:14 Alış Satış %  
Dolar 7,6080 7,6106 % 0,73  
Euro 8,9688 8,9780 % 0,18  
Sterlin 9,7553 9,8043 % 0,26  
Frank 8,2967 8,3467 % 0,52  
Riyal 2,0219 2,0320 % 0,67  
daha fazla
14:14 Alış Satış %  
Altın Ons 1.930 1.930 -20,45  
Altın Gr. 472 472 -1,61  
Cumhuriyet 3.135 3.182 -18,00  
Tam 3.125 3.202 -14,41  
Yarım 1.510 1.549 -6,97  
Çeyrek 757 774 -3,48  
Gümüş.Ons 26,22 26,26 -0,52  
Gümüş Gr. 6,44 6,45 -0,06  
B. Petrol 42,43 42,43 -0,72  
Seans Raporu 14:14
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru