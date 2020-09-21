***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı SPK Onayı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni 1.500.000.000 TL olarak yapılan Kayıtlı Sermaye Tavanı başvurusunun SPK tarafından 1.000.000.000 TL olarak onaylanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.08.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 21.08.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 17.09.2020Ek AçıklamalarSPK'dan alınan 18.09.2020 tarihli yazı ile Şirketimizin kayıtlı sermaye tavan tutarının 1.500.000.000 TL'ye artırılması amacıyla hazırlanan esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6'ıncı maddesine ilişkin tadil tasarısına uygun görüş verilmesi için yaptığımız başvurunun değerlendirildiği Kurulun 17.09.2020 tarih ve 59/1151 sayılı toplantısında, talebimizin, Şirketimizin kayıtlı sermaye tavan tutarının 1.000.000.000 TL olarak belirlenmesi suretiyle olumlu karşılandığı belirtilmektedir.Söz konusu tadil tasarısı ile ilgili Ticaret Bakanlığı'nın onayı alındıktan sonra tasarının onaylanması için genel kurul çağrısı yapılacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875817BIST