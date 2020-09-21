***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
21.09.2020 08:56
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı SPK Onayı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni 1.500.000.000 TL olarak yapılan Kayıtlı Sermaye Tavanı başvurusunun SPK tarafından 1.000.000.000 TL olarak onaylanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.08.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 21.08.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 17.09.2020
Ek Açıklamalar
SPK'dan alınan 18.09.2020 tarihli yazı ile Şirketimizin kayıtlı sermaye tavan tutarının 1.500.000.000 TL'ye artırılması amacıyla hazırlanan esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6'ıncı maddesine ilişkin tadil tasarısına uygun görüş verilmesi için yaptığımız başvurunun değerlendirildiği Kurulun 17.09.2020 tarih ve 59/1151 sayılı toplantısında, talebimizin, Şirketimizin kayıtlı sermaye tavan tutarının 1.000.000.000 TL olarak belirlenmesi suretiyle olumlu karşılandığı belirtilmektedir.
Söz konusu tadil tasarısı ile ilgili Ticaret Bakanlığı'nın onayı alındıktan sonra tasarının onaylanması için genel kurul çağrısı yapılacaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875817
BIST
14:141.105
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BIST En Aktif Hisseler14:14
|EGPRO
|21,34
|7.142.576
|% 10,00
|
|DNISI
|8,91
|7.154.017
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.948,10
|1.461.075
|% 10,00
|
|SODSN
|20,46
|729.419
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.185,60
|1.548.931
|% 10,00
|
|PKENT
|899,10
|489.110
|% -10,00
|
|YONGA
|59,40
|6.913.804
|% -10,00
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|ARMDA
|82,20
|14.623.412
|% -9,97
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|KENT
|420,00
|1.931.911
|% -7,87
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|NUGYO
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|11.920.609
|% -6,93
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|SISE
|6,51
|778.884.412
|% 1,88
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|KRDMD
|3,31
|739.923.576
|% 2,16
|
|RTALB
|53,15
|352.288.423
|% 4,63
|
|GARAN
|6,58
|291.196.384
|% -1,20
|
|PETKM
|4,35
|262.943.835
|% -1,14
|
|KRDMD
|3,31
|739.923.576
|% 2,16
|
|SISE
|6,51
|778.884.412
|% 1,88
|
|EKGYO
|1,76
|147.293.317
|% -1,12
|
|DOHOL
|2,34
|177.233.571
|% 0,86
|
|IHLAS
|1,07
|66.680.961
|% 1,90
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6080
|7,6106
|% 0,73
|
|Euro
|8,9688
|8,9780
|% 0,18
|
|Sterlin
|9,7553
|9,8043
|% 0,26
|
|Frank
|8,2967
|8,3467
|% 0,52
|
|Riyal
|2,0219
|2,0320
|% 0,67
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.930
|1.930
|-20,45
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|Altın Gr.
|472
|472
|-1,61
|
|Cumhuriyet
|3.135
|3.182
|-18,00
|
|Tam
|3.125
|3.202
|-14,41
|
|Yarım
|1.510
|1.549
|-6,97
|
|Çeyrek
|757
|774
|-3,48
|
|Gümüş.Ons
|26,22
|26,26
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,06
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|B. Petrol
|42,43
|42,43
|-0,72
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14:25KAPLM
Yüzde -3.80 oranında düşüşle 13.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 457, 425 adet işlem