***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.08.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 21.08.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 17.09.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 23.11.2020Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 26.11.2020Ek AçıklamalarŞirketimiz 2020 yılı Olağanüstü Genel Kurul 2.Toplantı ve ana sözleşme tadil tasarısı 26.11.2020 tarihinde Kırşehir Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil edilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890163BIST