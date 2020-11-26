***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
26.11.2020 17:46
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.08.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 21.08.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 17.09.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 23.11.2020
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 26.11.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 2020 yılı Olağanüstü Genel Kurul 2.Toplantı ve ana sözleşme tadil tasarısı 26.11.2020 tarihinde Kırşehir Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil edilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890163
BIST
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|137.641.065
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|KLNMA
|73,70
|24.794.259
|% 10,00
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|LOGO
|108,90
|66.182.354
|% 10,00
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|BASCM
|10,45
|372.858
|% 10,00
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|COSMO
|7,81
|368.582
|% 10,00
|
|POLTK
|383,40
|1.327.996
|% -9,98
|
|MARKA
|6,41
|20.505.569
|% -9,97
|
|IZTAR
|13,76
|1.837.469
|% -9,95
|
|SANFM
|13,66
|669.176
|% -9,95
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|VANGD
|8,01
|1.647.887
|% -8,35
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|GARAN
|9,34
|3.643.615.376
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|THYAO
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|2.123.823.892
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|KRDMD
|5,18
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|YKBNK
|3,07
|1.526.352.772
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|EKGYO
|2,08
|818.043.571
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|YKBNK
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|1.526.352.772
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|GARAN
|9,34
|3.643.615.376
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|KRDMD
|5,18
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|EKGYO
|2,08
|818.043.571
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|TSKB
|2,67
|616.593.402
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|Dolar
|7,8805
|7,8832
|% -0,87
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|Euro
|9,3892
|9,3983
|% -0,88
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|Sterlin
|10,4764
|10,5289
|% -1,34
|
|Frank
|8,6602
|8,7124
|% -0,73
|
|Riyal
|2,0953
|2,1058
|% -0,90
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.810
|1.810
|3,20
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|Altın Gr.
|459
|459
|-2,50
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|Cumhuriyet
|3.056
|3.102
|-39,00
|
|Tam
|3.041
|3.120
|-37,86
|
|Yarım
|1.470
|1.509
|-18,31
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|Çeyrek
|737
|755
|-9,16
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|Gümüş.Ons
|23,33
|23,37
|-0,01
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|Gümüş Gr.
|5,92
|5,93
|-0,05
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|B. Petrol
|47,72
|47,72
|-0,81
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