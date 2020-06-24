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***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.06.2020 11:51
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***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

                       T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından, 15.06.2012 tarih ve 2012-3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi eki Karar'a istinaden düzenlenen 19.06.2020 tarihli ve 511679 nolu Yatırım Teşvik Belgemizin onaylandığı elektronik ortamda öğrenilmiştir. Söz konusu Yatırım Teşviki 27/02/2020 ile 27/02/2023 tarihleri arasında toplam 50.400.000 TL tutarında yapılacak yatırımlarımızı kapsayacaktır. 4. Bölge bölgesel teşvik kapsamındaki Teşvik Belgemizin unsurları aşağıdaki gibidir:
1. KDV İstisnası: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.
2. Gümrük Vergisi Muafiyeti: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.
3. Vergi İndirimi: (%70, YKO %30 ): Vergi İndirimi  gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli olarak uygulanmasıdır.
4. Faiz veya Kâr Payı Desteği: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli krediler için sağlanan bir finansman desteğidir. Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70'ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmı Bakanlıkça karşılanmaktadır. Bu destek unsuru, stratejik yatırımlar, Ar-Ge ve çevre yatırımları 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde bölgesel teşvik ve öncelikli yatırımların teşviki uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlar için uygulanır.
5. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (6 Yıl):Teşvik Belgesi kapsamında yapılan yatırım neticesinde sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin Bakanlıkça karşılanmasıdır. Ancak, bu tutar asgari ücrete tekabül eden kısımla sınırlandırılmıştır. Bu destek için teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapılmış olması gerekmektedir.
Teşvik belgemiz ile ilgili özel unsurlar aşağıdaki gibidir:
Belge kapsamı yatırım, işletmeye geçiş tarihinden itibaren asgari 5 yıl süreyle bulunduğu bölgede faaliyette bulunmak zorundadır.
Faiz desteği, TL cinsi kredi/kâr payında 4 puan, döviz veya dövize endeksli kredi/kâr payında 1 puan olarak uygulanacaktır. Kullanılacak faiz destekli kredi miktarı, gerçekleşen sabit yatırım tutarının %70`ini aşamaz. Kullanılmış olarak ithal edilecek makine ve teçhizat faiz desteğinden yararlanamaz.
Tamamlama vizesi yapılmadan ve SGK iş yeri sicil numarası teşvik belgesine kaydettirilmeden Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği uygulanmaz.
Yararlanılan sigorta primi işveren hissesi desteği tutarı, gerçekleşen sabit yatırım tutarının %25`ini geçemez.
2012/3305 sayılı Karar`ın Ek 5`inde yer alan ürünlerin üretiminin ve satışının yapılmayacağı taahhüt edilmiş olup, aksi durumun tespiti halinde belge geçerliliğini yitirecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852613


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AKMGY 33,06 5.388.073 % 9,98  
ULAS 4,99 15.974.053 % 9,91  
KSTUR 48,90 59.703 % 9,74  
SAMAT 2,54 30.753.496 % 8,55  
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Sterlin 8,5544 8,5973 % 0,10  
Frank 7,2308 7,2743 % 0,20  
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Cumhuriyet 2.543 2.557 18,80  
Tam 2.609 2.622 19,30  
Yarım 1.271 1.283 9,50  
Çeyrek 638 642 4,70  
Gümüş.Ons 17,97 18,01 0,05  
Gümüş Gr. 3,96 3,97 0,01  
B. Petrol 42,28 42,28 -0,35  
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