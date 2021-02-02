***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile DİSK'e bağlı Birleşik Metal Sendikası arasındaki Eylül 2020– Ağustos 2022 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde 1 Şubat 2021 tarihi itibari ile anlaşma sağlanmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906922BIST