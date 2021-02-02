***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.02.2021 14:01
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile DİSK'e bağlı Birleşik Metal Sendikası arasındaki Eylül 2020– Ağustos 2022 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde 1 Şubat 2021 tarihi itibari ile anlaşma sağlanmıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906922
BIST
14:081.516
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 23,67
|Açılış
|: 1.505
|
|Önceki Kapanış
|: 1.492
|
1.517
En Düşük
1.505
14:087,1554
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0311
|Açılış
|: 7,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1650
|
7,1987
En Düşük
7,0912
14:088,6176
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0522
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7084
En Düşük
8,5692
14:08425,06
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -4,92
|Açılış
|: 425,06
|
|Önceki Kapanış
|: 429,98
|
430,99
En Düşük
421,56
BIST En Aktif Hisseler14:08
|GOLTS
|59,40
|68.704.552
|% 10,00
|
|AGYO
|3,96
|17.879.629
|% 10,00
|
|TSGYO
|6,27
|11.599.470
|% 10,00
|
|DITAS
|39,82
|5.337.338
|% 10,00
|
|PKENT
|1.844,70
|3.975.329
|% 10,00
|
|TACTR
|28,86
|6.008.421
|% -9,98
|
|NIBAS
|36,50
|25.788.436
|% -8,70
|
|UMPAS
|2,27
|249.659
|% -8,47
|
|KAPLM
|32,38
|10.519.949
|% -7,49
|
|MZHLD
|34,00
|118.368
|% -4,49
|
|KOZAL
|123,60
|1.009.393.490
|% -0,40
|
|SISE
|7,55
|863.466.708
|% 2,17
|
|THYAO
|12,18
|736.326.518
|% 1,42
|
|GARAN
|9,62
|727.588.572
|% 1,48
|
|EKGYO
|2,47
|607.107.908
|% 1,23
|
|EKGYO
|2,47
|607.107.908
|% 1,23
|
|DOHOL
|3,96
|537.973.224
|% 1,54
|
|SKBNK
|1,48
|179.196.726
|% 1,37
|
|ODAS
|4,10
|495.914.472
|% -0,97
|
|TSKB
|1,86
|220.045.103
|% 1,09
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1517
|7,1554
|% -0,43
|
|Euro
|8,6101
|8,6176
|% -0,60
|
|Sterlin
|9,7526
|9,8015
|% -0,45
|
|Frank
|7,9381
|7,9859
|% -0,58
|
|Riyal
|1,9014
|1,9110
|% -0,54
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|-9,75
|
|Altın Gr.
|425
|425
|-4,92
|
|Cumhuriyet
|2.818
|2.861
|-31,00
|
|Tam
|2.803
|2.874
|-33,99
|
|Yarım
|1.355
|1.390
|-16,44
|
|Çeyrek
|680
|695
|-8,22
|
|Gümüş.Ons
|27,79
|27,82
|-0,99
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,30
|
|B. Petrol
|57,62
|57,62
|1,29
|