***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, LaFarge grubu tarafından 2021 ilk yarısı için açılan toplam 5 milyon TL değerindeki bölgesel bir ihaleyi kazanmıştır. İhale konusu çimento bilyaları, Mayıs 2021 tarihine kadar üretilip teslim edilecektir. 2021 yılında LaFarge grubu tarafından açılacak başka ihalelere de teklif verilecektir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917858BIST