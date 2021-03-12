***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.03.2021 14:01
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, LaFarge grubu tarafından 2021 ilk yarısı için açılan toplam 5 milyon TL değerindeki bölgesel bir ihaleyi kazanmıştır. İhale konusu çimento bilyaları, Mayıs 2021 tarihine kadar üretilip teslim edilecektir. 2021 yılında LaFarge grubu tarafından açılacak başka ihalelere de teklif verilecektir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917858
BIST
15:481.561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,46
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.556
|
1.562
En Düşük
1.549
15:487,5657
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,0898
|Açılış
|: 7,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,6170
En Düşük
7,4594
15:489,0360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0595
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
9,0897
En Düşük
8,9387
15:48413,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,50
|Açılış
|: 414,68
|
|Önceki Kapanış
|: 414,42
|
417,54
En Düşük
413,14
BIST En Aktif Hisseler15:46
|TRILC
|17,71
|10.103.555
|% 10,00
|
|MERIT
|311,50
|1.268.835
|% 9,99
|
|VAKKO
|14,24
|45.166.318
|% 9,96
|
|KAPLM
|26,08
|2.962.812
|% 9,95
|
|LUKSK
|51,35
|6.042.323
|% 9,91
|
|ULUSE
|58,30
|2.629.775
|% -7,46
|
|IDEAS
|55,50
|2.163.626
|% -7,04
|
|KENT
|355,00
|1.582.025
|% -6,16
|
|GLRYH
|10,66
|13.591.599
|% -6,08
|
|BURCE
|27,24
|41.212.803
|% -5,87
|
|SASA
|45,20
|940.196.078
|% 0,67
|
|GARAN
|8,95
|839.085.993
|% -0,11
|
|EKGYO
|2,32
|551.786.891
|% 0,00
|
|TCELL
|16,62
|513.374.316
|% 0,42
|
|KRDMD
|7,52
|467.933.468
|% 0,53
|
|EKGYO
|2,32
|551.786.891
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,74
|298.056.882
|% 0,74
|
|GARAN
|8,95
|839.085.993
|% -0,11
|
|IHLAS
|0,92
|78.629.044
|% 2,22
|
|USAK
|2,62
|183.675.146
|% 3,56
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5604
|7,5662
|% 1,21
|
|Euro
|9,0282
|9,0350
|% 0,65
|
|Sterlin
|10,5096
|10,5623
|% 0,76
|
|Frank
|8,1230
|8,1719
|% 0,79
|
|Riyal
|2,0162
|2,0263
|% 1,44
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.707
|-17,33
|
|Altın Gr.
|415
|416
|1,12
|
|Cumhuriyet
|2.758
|2.800
|-19,00
|
|Tam
|2.745
|2.816
|-7,30
|
|Yarım
|1.327
|1.362
|-3,52
|
|Çeyrek
|665
|681
|-1,76
|
|Gümüş.Ons
|25,60
|25,64
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|-0,06
|
|B. Petrol
|69,44
|69,44
|-0,19
|