***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarChristian Pfeiffer (Almanya) firmasından toplam 778.000 Euro (yaklaşık 7 milyon TL) değerinde bilya siparişi alınmıştır. Söz konusu sipariş Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında üç ayrı partide teslim edilecektir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918773BIST