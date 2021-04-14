***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Azerbaycan Norm Cement, As Çimento, Aldnoa Mühendislik (Türkmenistan), Nuh Çimento, Arkoz Gaz Beton ve Votorantim Çimento firmalarından hepsi bu yıl içinde teslim edilmek üzere toplam 17,1 milyon TL tutarında Çelik Bilya/Silpeps siparişi almıştır. Söz konusu siparişler uzun vadeli sözleşmeli anlaşmamız olan firmaların dışındaki firmalar tarafından verilen ekstra siparişlerdir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928062BIST