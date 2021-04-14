***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.04.2021 15:55
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Azerbaycan Norm Cement, As Çimento, Aldnoa Mühendislik (Türkmenistan), Nuh Çimento, Arkoz Gaz Beton ve Votorantim Çimento firmalarından hepsi bu yıl içinde teslim edilmek üzere toplam 17,1 milyon TL tutarında Çelik Bilya/Silpeps siparişi almıştır. Söz konusu siparişler uzun vadeli sözleşmeli anlaşmamız olan firmaların dışındaki firmalar tarafından verilen ekstra siparişlerdir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928062
BIST
16:041.399
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 21,10
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.406
En Düşük
1.381
16:048,0968
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0089
|Açılış
|: 8,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,1332
En Düşük
8,0295
16:049,6898
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0073
|Açılış
|: 9,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7345
En Düşük
9,6125
16:04453,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,36
|Açılış
|: 453,55
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
450,36
BIST En Aktif Hisseler16:02
|DITAS
|14,66
|3.210.393
|% 9,98
|
|SASA
|46,54
|674.256.877
|% 9,97
|
|MTRKS
|54,50
|23.336.900
|% 9,97
|
|TUREX
|19,31
|4.594.795
|% 9,97
|
|BLCYT
|21,44
|136.352.028
|% 9,95
|
|ANELE
|6,57
|112.960.722
|% -10,00
|
|BJKAS
|12,16
|77.619.007
|% -9,99
|
|TKURU
|331,40
|6.583.842
|% -9,99
|
|ORMA
|33,52
|470.554
|% -9,99
|
|FRIGO
|39,86
|17.937.985
|% -9,98
|
|GARAN
|6,89
|1.155.455.571
|% 2,84
|
|EREGL
|17,20
|1.030.131.794
|% 0,64
|
|SASA
|46,54
|674.256.877
|% 9,97
|
|KRDMD
|7,32
|549.826.791
|% -0,68
|
|SISE
|7,33
|499.976.353
|% 2,09
|
|YKBNK
|2,13
|404.709.969
|% 2,40
|
|GARAN
|6,89
|1.155.455.571
|% 2,84
|
|DOHOL
|3,21
|430.572.265
|% 3,55
|
|EKGYO
|1,88
|245.673.275
|% 5,03
|
|IHLAS
|0,66
|84.201.200
|% 3,13
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0898
|8,0932
|% -0,15
|
|Euro
|9,6735
|9,6893
|% -0,08
|
|Sterlin
|11,0943
|11,1499
|% -0,17
|
|Frank
|8,7375
|8,7901
|% -0,37
|
|Riyal
|2,1508
|2,1616
|% -0,20
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|-0,40
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-0,76
|
|Cumhuriyet
|3.011
|3.057
|-18,00
|
|Tam
|2.991
|3.069
|-25,00
|
|Yarım
|1.446
|1.484
|-12,09
|
|Çeyrek
|725
|742
|-6,04
|
|Gümüş.Ons
|25,40
|25,43
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,01
|
|B. Petrol
|64,66
|64,66
|0,99
|