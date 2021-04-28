***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.04.2021 14:48
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Christian Pfeiffer (Almanya) firmasından 2021 yılı 3. çeyreğinde teslim edilmek üzere, 1,35 milyon TL tutarında çelik bilya/silpeps siparişini 27.04.2021 tarihinde almıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931678
BIST
16:041.385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -7,09
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.395
En Düşük
1.384
16:048,1986
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0064
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2452
En Düşük
8,1552
16:049,9020
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0311
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9649
En Düşük
9,8553
16:04466,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -2,68
|Açılış
|: 466,40
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
463,30
BIST En Aktif Hisseler16:04
|UFUK
|19,03
|222.975
|% 10,00
|
|UZERB
|45,64
|382.098
|% 9,98
|
|INTEM
|42,14
|3.758.860
|% 9,97
|
|AYCES
|65,05
|3.715.218
|% 9,97
|
|MERIT
|224,00
|1.221.920
|% 9,97
|
|DESA
|15,16
|10.668.034
|% -9,98
|
|KERVN
|0,73
|783.525
|% -9,88
|
|ATLAS
|2,03
|1.030.450
|% -9,78
|
|ERSU
|4,23
|3.387.511
|% -9,03
|
|KRSTL
|2,18
|3.433.684
|% -8,02
|
|EREGL
|19,38
|711.823.954
|% -0,36
|
|KRDMD
|7,22
|566.478.372
|% 1,55
|
|GARAN
|7,13
|560.601.140
|% 0,14
|
|PETKM
|6,46
|510.154.782
|% -0,92
|
|THYAO
|11,98
|469.401.982
|% 0,42
|
|YKBNK
|2,08
|270.956.755
|% 0,00
|
|GWIND
|4,90
|430.646.577
|% -6,67
|
|KRDMD
|7,22
|566.478.372
|% 1,55
|
|PETKM
|6,46
|510.154.782
|% -0,92
|
|GARAN
|7,13
|560.601.140
|% 0,14
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1934
|8,1986
|% -0,08
|
|Euro
|9,8948
|9,9020
|% -0,31
|
|Sterlin
|11,3038
|11,3605
|% -0,72
|
|Frank
|8,9007
|8,9543
|% -0,56
|
|Riyal
|2,1739
|2,1848
|% -0,42
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|-7,05
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-5,00
|
|Cumhuriyet
|3.056
|3.102
|-50,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|-48,36
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|-23,40
|
|Çeyrek
|738
|755
|-11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,02
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|-0,12
|
|B. Petrol
|66,31
|66,31
|0,44
|