***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Christian Pfeiffer (Almanya) firmasından 2021 yılı 3. çeyreğinde teslim edilmek üzere, 1,35 milyon TL tutarında çelik bilya/silpeps siparişini 27.04.2021 tarihinde almıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931678BIST