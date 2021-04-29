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***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.04.2021 14:57



***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Eti Bakır A.Ş.'den 2021 yılı 3. çeyreğinde teslim edilmek üzere 4,7 milyon TL tutarında bilya siparişi almıştır.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932295


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