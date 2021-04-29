***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.04.2021 14:57
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Eti Bakır A.Ş.'den 2021 yılı 3. çeyreğinde teslim edilmek üzere 4,7 milyon TL tutarında bilya siparişi almıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932295
BIST
15:421.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 11,99
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.407
En Düşük
1.391
15:428,2370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0483
|Açılış
|: 8,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2370
En Düşük
8,1390
15:4210,0022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0529
|Açılış
|: 9,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0197
En Düşük
9,8754
15:42470,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,33
|Açılış
|: 470,53
|
|Önceki Kapanış
|: 469,20
|
472,20
En Düşük
465,42
BIST En Aktif Hisseler15:40
|BFREN
|938,50
|26.009.731
|% 10,00
|
|KONYA
|956,00
|31.352.090
|% 10,00
|
|CMBTN
|259,60
|11.098.117
|% 10,00
|
|ALCAR
|353,30
|40.574.581
|% 9,99
|
|BRYAT
|367,10
|27.364.399
|% 9,98
|
|FRIGO
|30,20
|50.781.346
|% -9,96
|
|ATLAS
|1,83
|1.255.612
|% -9,85
|
|SNPAM
|16,00
|78.663
|% -9,14
|
|EKIZ
|7,12
|119.847
|% -8,83
|
|KSTUR
|270,00
|567.038
|% -8,47
|
|GARAN
|7,23
|755.996.931
|% 1,54
|
|PETKM
|6,67
|502.297.932
|% 2,30
|
|EREGL
|19,10
|487.088.916
|% 0,84
|
|SASA
|36,74
|375.821.938
|% 0,93
|
|AKBNK
|4,89
|324.475.472
|% 0,82
|
|YKBNK
|2,11
|247.898.885
|% 0,48
|
|GARAN
|7,23
|755.996.931
|% 1,54
|
|PETKM
|6,67
|502.297.932
|% 2,30
|
|AKBNK
|4,89
|324.475.472
|% 0,82
|
|SKBNK
|1,11
|59.271.316
|% 3,74
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2333
|8,2366
|% 0,58
|
|Euro
|9,9878
|10,0159
|% 0,67
|
|Sterlin
|11,4438
|11,5012
|% 0,52
|
|Frank
|9,0127
|9,0670
|% 0,47
|
|Riyal
|2,1859
|2,1969
|% 0,40
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-1,60
|
|Altın Gr.
|470
|470
|0,92
|
|Cumhuriyet
|3.103
|3.150
|36,00
|
|Tam
|3.091
|3.171
|41,12
|
|Yarım
|1.494
|1.534
|19,89
|
|Çeyrek
|749
|767
|9,94
|
|Gümüş.Ons
|26,34
|26,40
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,97
|0,07
|
|B. Petrol
|68,03
|68,03
|1,25
|