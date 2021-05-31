***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.05.2021 09:54
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi Platformuna (UN Global Compact) imzacı şirket olarak kabul edilmiştir.
UN Global Compact hakkında bilgi için:
https://www.globalcompactturkiye.org/un-global-compact/
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938905
BIST
11:121.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,21
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.422
|
1.427
En Düşük
1.421
11:128,4859
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,0788
|Açılış
|: 8,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5796
En Düşük
8,4719
11:1210,3557
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,0862
|Açılış
|: 10,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4759
En Düşük
10,3388
11:12519,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -4,35
|Açılış
|: 519,90
|
|Önceki Kapanış
|: 524,25
|
526,76
En Düşük
519,86
BIST En Aktif Hisseler11:12
|YAYLA
|3,85
|29.423.085
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,44
|68.462
|% 9,91
|
|EUYO
|4,71
|2.210.078
|% 9,03
|
|CELHA
|6,46
|2.002.294
|% 8,03
|
|AVHOL
|7,69
|9.390.966
|% 7,55
|
|KUTPO
|36,12
|55.199.616
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|36.106.661
|% -9,95
|
|UZERB
|39,90
|35.072
|% -7,21
|
|ADESE
|1,41
|13.962.369
|% -6,62
|
|RODRG
|15,00
|147.784
|% -6,60
|
|THYAO
|13,27
|375.388.186
|% 2,23
|
|KRDMD
|7,98
|251.486.612
|% 1,14
|
|EKGYO
|1,96
|204.352.595
|% 4,26
|
|GARAN
|7,97
|190.149.012
|% -0,13
|
|KOZAL
|120,50
|161.107.621
|% 0,67
|
|EKGYO
|1,96
|204.352.595
|% 4,26
|
|YKBNK
|2,16
|108.640.952
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,11
|42.507.825
|% 0,91
|
|IHLGM
|1,06
|34.528.294
|% 6,00
|
|KRDMD
|7,98
|251.486.612
|% 1,14
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4829
|8,4859
|% -0,92
|
|Euro
|10,3488
|10,3557
|% -0,83
|
|Sterlin
|11,9968
|12,0569
|% -0,99
|
|Frank
|9,3906
|9,4471
|% -0,94
|
|Riyal
|2,2569
|2,2683
|% -0,87
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.905
|0,85
|
|Altın Gr.
|521
|521
|-3,21
|
|Cumhuriyet
|3.450
|3.502
|48,00
|
|Tam
|3.433
|3.521
|47,72
|
|Yarım
|1.659
|1.703
|23,08
|
|Çeyrek
|832
|852
|11,54
|
|Gümüş.Ons
|27,93
|27,95
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,65
|7,65
|-0,04
|
|B. Petrol
|69,57
|69,57
|0,85
|