***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Genel Müdürü Sn. Kaan ÖZKAN, 28.06.2021 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır.Kendisine bugüne kadar gösterdiği gayretten ötürü teşekkür eder, bundan sonraki iş hayatında başarılar dileriz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944476BIST