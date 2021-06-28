***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.06.2021 14:52
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Genel Müdürü Sn. Kaan ÖZKAN, 28.06.2021 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır.
Kendisine bugüne kadar gösterdiği gayretten ötürü teşekkür eder, bundan sonraki iş hayatında başarılar dileriz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944476
BIST
16:161.383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -8,38
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.398
En Düşük
1.375
16:168,7351
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0292
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,7679
En Düşük
8,7116
16:1610,4188
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0477
|Açılış
|: 10,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4350
|
10,4717
En Düşük
10,4007
16:16499,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,60
|Açılış
|: 499,47
|
|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,46
En Düşük
497,99
BIST En Aktif Hisseler16:16
|ATATP
|26,40
|47.839.551
|% 10,00
|
|TKURU
|246,40
|6.172.400
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|1.092.065
|% 10,00
|
|VANGD
|5,29
|4.834.626
|% 9,98
|
|YAPRK
|35,48
|2.748.170
|% 9,98
|
|CEOEM
|10,94
|15.083.862
|% -9,96
|
|SAMAT
|5,27
|11.939.930
|% -9,91
|
|METUR
|6,11
|65.789.649
|% -9,88
|
|DENGE
|3,38
|768.516
|% -9,87
|
|BAGFS
|17,60
|2.860.015
|% -8,48
|
|GARAN
|8,20
|846.132.018
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,96
|774.538.685
|% -4,39
|
|THYAO
|14,09
|712.788.383
|% -1,33
|
|SASA
|29,22
|491.767.345
|% -0,34
|
|KRDMD
|6,71
|407.171.219
|% -1,47
|
|EKGYO
|1,96
|774.538.685
|% -4,39
|
|YKBNK
|2,18
|340.398.022
|% -1,36
|
|GARAN
|8,20
|846.132.018
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,34
|354.437.742
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,09
|68.700.396
|% -0,91
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7301
|8,7351
|% -0,33
|
|Euro
|10,4130
|10,4188
|% -0,46
|
|Sterlin
|12,1011
|12,1618
|% -0,26
|
|Frank
|9,4525
|9,5094
|% -0,68
|
|Riyal
|2,3208
|2,3324
|% -0,39
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-1,94
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-3,18
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|-23,00
|
|Tam
|3.287
|3.370
|-22,29
|
|Yarım
|1.589
|1.630
|-10,78
|
|Çeyrek
|797
|815
|-5,40
|
|Gümüş.Ons
|26,13
|26,16
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|-0,02
|
|B. Petrol
|75,16
|75,16
|-0,20
|
Seans Raporu
16:16
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-
16:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 64 kaybederek (% -0.54 ) 1, 224
-
16:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TKURU, ERBOS, SELVA, KUTPO, DAGHL, ATATP, YESIL, SERVE, YAPRK, VANGD
-
16:28
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DENGE, SAMAT, METUR, CEOEM
-
16:28
YAPRK, VANGD, CANTE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:28
CRFSA, SAMAT, METUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında