***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.07.2021 11:05
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
02.08.2021 tarihinden başlamak üzere, Şirketimizin Genel Müdürlüğüne Sayın F. Mete DEMİRMAN atanmıştır. 1986 yılında Saint Joseph Fransız Erkek Lisesinden mezun olan Demirman, 1991 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünden lisans, 1994 yılında aynı bölümden yüksek lisans derecelerini almıştır. Daha önce Işıklar Grubunun muhtelif şirketlerinde Ar-Ge Mühendisi, Teknik Müdür, Ar-Ge ve Kalite Müdürü görevlerinde bulunmuş, 2007 yılından itibaren farklı sektörlerde üretim yapan fabrikalara teknik danışmanlık, süreç iyileştirme vb. konularda danışmanlık yapan firmalarda yönetici ve ortak pozisyonlarında görev yapmıştır. İyi seviyede İngilizce ve Fransızca bilen Demirman, evli ve bir çocuk babasıdır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952211
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|KATMR
|3,19
|49.457.972
|% 10,00
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|EDATA
|12,44
|24.083.957
|% 9,99
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|KTSKR
|18,21
|12.720.399
|% 9,96
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|KARYE
|10,75
|63.966.776
|% 9,92
|
|IDGYO
|2,55
|40.093.089
|% 9,91
|
|YAYLA
|4,82
|71.890.638
|% -9,91
|
|AVHOL
|5,51
|10.091.664
|% -4,51
|
|AVOD
|5,09
|3.236.724
|% -3,96
|
|ORMA
|25,50
|10.328
|% -3,77
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|BRMEN
|1,90
|19.357
|% -3,55
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|GARAN
|8,22
|282.440.937
|% 0,24
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|THYAO
|12,53
|243.248.044
|% -0,16
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|EREGL
|18,60
|222.780.670
|% 0,65
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|KRDMD
|7,53
|220.344.059
|% 0,53
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|PETKM
|5,55
|211.735.495
|% -0,54
|
|YKBNK
|2,29
|160.271.467
|% 0,88
|
|DOHOL
|2,55
|101.453.728
|% 0,00
|
|PETKM
|5,55
|211.735.495
|% -0,54
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|KARSN
|3,98
|138.599.075
|% 0,76
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|GARAN
|8,22
|282.440.937
|% 0,24
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|12:25
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,5557
|8,5607
|% 0,02
|
|Euro
|10,1146
|10,1227
|% 0,00
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|Sterlin
|11,8435
|11,9029
|% -0,01
|
|Frank
|9,3246
|9,3808
|% 0,03
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|Riyal
|2,2739
|2,2853
|% -0,06
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|Alış
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|Altın Ons
|1.801
|1.801
|2,20
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|Altın Gr.
|496
|496
|0,55
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|Cumhuriyet
|3.288
|3.338
|-5,00
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|Tam
|3.273
|3.355
|-3,14
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|Yarım
|1.582
|1.623
|-1,51
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|Çeyrek
|793
|811
|-0,76
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|Gümüş.Ons
|24,81
|24,85
|0,14
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|Gümüş Gr.
|6,82
|6,83
|0,03
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|B. Petrol
|74,26
|74,26
|0,74
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