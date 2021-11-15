***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.11.2021 15:54
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş.(Özışık)'nin 306.241.007 TL olan ödenmiş sermayesi, 30.06.2021 tarihinde Şirketimiz tarafından verilen 26.600.000 TL ve Özışık'ın iştiraki HMF Makine ve Servis San.ve Tic. A.Ş. (HMF) tarafından verilen 6.600.000 TL tutarındaki sermaye avanslarının sermayeye ilavesi ile 33.200.000 TL nakden artırılarak 339.441.007 TL' ye yükseltilmiştir.
Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 15.11.2021 tarihinde tescil edilen sermaye artışı sonunda Şirketimizin Özışık'taki sermaye payı % 92,08, HMF'nin payı ise % 7,84 olmuştur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977753
BIST
16:101.700
En Yüksek
|Değişim
|: 3,74%
|| 61,21
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.711
En Düşük
1.672
16:1010,0153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0157
|Açılış
|: 10,0130
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,0505
En Düşük
9,9378
16:1011,4679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0154
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,5209
En Düşük
11,4087
16:10601,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,29
|Açılış
|: 601,26
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler16:10
|DOBUR
|123,70
|23.957.845
|% 9,96
|
|AKBNK
|6,97
|1.182.772.214
|% 9,94
|
|GARAN
|11,63
|169.401.150
|% 9,92
|
|ISCTR
|6,99
|915.801.818
|% 9,91
|
|TACTR
|30,22
|2.999.415
|% 9,89
|
|OYLUM
|8,76
|31.538.855
|% -9,97
|
|PENTA
|178,50
|24.791.183
|% -8,60
|
|ADESE
|1,12
|626.458.910
|% -8,20
|
|VAKFN
|5,90
|137.445.094
|% -7,52
|
|SUMAS
|95,05
|298.516
|% -6,81
|
|THYAO
|17,55
|2.755.972.192
|% -1,52
|
|PETKM
|7,88
|1.647.767.789
|% 3,01
|
|KRDMD
|7,72
|1.200.430.285
|% 2,80
|
|AKBNK
|6,97
|1.182.772.214
|% 9,94
|
|SISE
|9,89
|1.158.827.545
|% 3,45
|
|ADESE
|1,12
|626.458.910
|% -8,20
|
|TSKB
|1,69
|756.291.524
|% 6,96
|
|SKBNK
|1,24
|548.704.574
|% 7,83
|
|YKBNK
|3,39
|940.011.502
|% 9,71
|
|EKGYO
|2,15
|481.903.314
|% 4,37
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,0097
|10,0153
|% 0,16
|
|Euro
|11,4609
|11,4679
|% 0,13
|
|Sterlin
|13,4245
|13,4918
|% 0,33
|
|Frank
|10,8444
|10,9098
|% 0,24
|
|Riyal
|2,6647
|2,6781
|% 0,24
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.867
|0,49
|
|Altın Gr.
|601
|601
|1,20
|
|Cumhuriyet
|3.973
|4.033
|11,00
|
|Tam
|3.954
|4.053
|11,58
|
|Yarım
|1.911
|1.961
|5,61
|
|Çeyrek
|959
|980
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,20
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|8,11
|8,12
|-0,02
|
|B. Petrol
|80,94
|80,94
|-1,23
|
Seans Raporu
16:10
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-
16:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 81, 19 artarak (% 4.56 ) 1, 862
-
16:18XU100
Endeks 1, 703 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 92 üstünde . İşlem hacmi 27, 165.00 milyon TL de
-
16:15TSKB
Yüzde 7.59 oranında artışla 1.70 lira fiyatla işlem gören hissede 443, 713, 879 adet işlem
-
16:13XU100
Endeks 1, 702 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 9 üstünde . İşlem hacmi 26, 987.00 milyon TL de
-
16:13TSPOR
Yüzde 9.04 oranında artışla 7.72 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 297, 215 adet işlem