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***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.11.2021 15:54
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Bağlı ortaklığımız Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş.(Özışık)'nin 306.241.007 TL olan ödenmiş sermayesi, 30.06.2021 tarihinde Şirketimiz tarafından verilen 26.600.000 TL ve Özışık'ın iştiraki HMF Makine ve Servis San.ve Tic.  A.Ş. (HMF) tarafından verilen 6.600.000 TL tutarındaki sermaye avanslarının sermayeye ilavesi ile  33.200.000 TL nakden artırılarak 339.441.007 TL' ye yükseltilmiştir.
Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 15.11.2021 tarihinde  tescil edilen sermaye artışı sonunda Şirketimizin Özışık'taki sermaye payı % 92,08, HMF'nin payı  ise % 7,84 olmuştur.
 Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977753


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