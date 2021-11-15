***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş.(Özışık)'nin 306.241.007 TL olan ödenmiş sermayesi, 30.06.2021 tarihinde Şirketimiz tarafından verilen 26.600.000 TL ve Özışık'ın iştiraki HMF Makine ve Servis San.ve Tic. A.Ş. (HMF) tarafından verilen 6.600.000 TL tutarındaki sermaye avanslarının sermayeye ilavesi ile 33.200.000 TL nakden artırılarak 339.441.007 TL' ye yükseltilmiştir.Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 15.11.2021 tarihinde tescil edilen sermaye artışı sonunda Şirketimizin Özışık'taki sermaye payı % 92,08, HMF'nin payı ise % 7,84 olmuştur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977753BIST