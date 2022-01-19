***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.01.2022 13:23
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş. Bulgaristan/Sofya'da gayrımenkul yatırımları yapmak üzere 100.000 Bulgar Levası sermayeli Isıklar Real Estate EOOD unvanlı % 100 iştirak ettiği bir şirket kurmuştur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995147
BIST
13:441.993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 13,23
|Açılış
|: 1.979
|
|Önceki Kapanış
|: 1.980
|
2.005
En Düşük
1.962
13:4413,6159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0865
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5800
|
13,6313
En Düşük
13,4653
13:4415,4601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1429
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4200
|
15,4601
En Düşük
15,3043
13:44796,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 6,74
|Açılış
|: 796,21
|
|Önceki Kapanış
|: 789,47
|
796,36
En Düşük
785,56
BIST En Aktif Hisseler13:44
|UFUK
|24,22
|2.166.309
|% 9,99
|
|BASCM
|4,87
|478.073
|% 9,94
|
|EMNIS
|31,40
|2.417.737
|% 9,71
|
|UZERB
|73,00
|751.635
|% 9,53
|
|KAPLM
|40,14
|22.090.729
|% 8,19
|
|CRDFA
|2,70
|36.520.450
|% -10,00
|
|PKENT
|296,20
|3.810.558
|% -10,00
|
|ISKUR
|621.699,90
|621.700
|% -10,00
|
|AKFGY
|6,48
|4.929.537
|% -9,87
|
|KUTPO
|91,45
|121.926.976
|% -9,28
|
|THYAO
|26,78
|2.004.472.868
|% -0,37
|
|KRDMD
|11,95
|1.820.042.775
|% 0,84
|
|SISE
|13,86
|1.251.178.231
|% -2,26
|
|GARAN
|11,80
|1.204.182.219
|% 2,43
|
|YKBNK
|3,97
|1.100.183.590
|% 4,20
|
|YKBNK
|3,97
|1.100.183.590
|% 4,20
|
|EKGYO
|2,42
|509.974.150
|% 1,68
|
|KRDMD
|11,95
|1.820.042.775
|% 0,84
|
|PETKM
|8,83
|1.098.318.630
|% 1,03
|
|GARAN
|11,80
|1.204.182.219
|% 2,43
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6037
|13,6159
|% 0,64
|
|Euro
|15,4365
|15,4601
|% 0,93
|
|Sterlin
|18,4834
|18,5761
|% 0,80
|
|Frank
|14,8036
|14,8928
|% 0,75
|
|Riyal
|3,6168
|3,6349
|% 0,56
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|5,36
|
|Altın Gr.
|795
|795
|5,44
|
|Cumhuriyet
|5.268
|5.348
|-7,00
|
|Tam
|5.248
|5.381
|2,11
|
|Yarım
|2.537
|2.603
|1,03
|
|Çeyrek
|1.272
|1.301
|0,51
|
|Gümüş.Ons
|23,77
|23,80
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|10,39
|10,40
|0,17
|
|B. Petrol
|88,42
|88,42
|0,91
|