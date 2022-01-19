***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş. Bulgaristan/Sofya'da gayrımenkul yatırımları yapmak üzere 100.000 Bulgar Levası sermayeli Isıklar Real Estate EOOD unvanlı % 100 iştirak ettiği bir şirket kurmuştur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995147BIST