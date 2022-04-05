***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.04.2022 11:03
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş. nin % 9,74 oranında iştiraki olan HMF Makina ve Servis San.ve Tic. A.Ş. (HMF Makina) ile, % 10,95 oranında iştiraki olan Sif İş Makinaları Pazarlama San.ve Tic. A.Ş. (Sif İş Makinaları) , Sif İş Makinaları bünyesinde birleşmiş olup ,birleşme işlemi 01.04.2022 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
Birleşme işlemi sonunda HMF Makina devrolma nedeniyle infisah etmiş olup, Özışık inşaat ve Enerji A.Ş.' nin Sif İş Makinaları'daki payı % 10,67 olmuştur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015769
BIST
11:272.325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 13,81
|Açılış
|: 2.317
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|Önceki Kapanış
|: 2.311
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2.331
En Düşük
2.313
11:2714,7206
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 14,7050
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|Önceki Kapanış
|: 14,6850
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En Düşük
14,6627
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En Yüksek
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|: 16,1450
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|Önceki Kapanış
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En Yüksek
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|Açılış
|: 912,43
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|Önceki Kapanış
|: 912,56
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914,49
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler11:25
|ULUSE
|150,70
|14.542.885
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|2.294.389
|% 9,99
|
|EKIZ
|7,02
|351.491
|% 9,86
|
|IDEAS
|22,88
|24.469.951
|% 8,75
|
|OSMEN
|26,50
|9.647.888
|% 8,61
|
|GRNYO
|2,42
|2.128.105
|% -3,20
|
|CEOEM
|12,77
|15.291.477
|% -3,18
|
|EDIP
|3,36
|4.137.660
|% -3,17
|
|ENSRI
|16,27
|23.434.771
|% -2,98
|
|ERSU
|5,44
|8.162.769
|% -2,68
|
|THYAO
|34,34
|1.430.774.796
|% 2,63
|
|GARAN
|12,57
|1.363.986.713
|% -0,48
|
|ASELS
|25,66
|950.749.845
|% 1,26
|
|AKBNK
|7,77
|877.674.032
|% 0,65
|
|SISE
|16,37
|685.625.106
|% 0,61
|
|ODAS
|1,89
|465.289.614
|% 6,18
|
|EKGYO
|2,56
|396.989.645
|% 1,99
|
|YKBNK
|4,23
|625.175.097
|% 0,48
|
|AKBNK
|7,77
|877.674.032
|% 0,65
|
|GARAN
|12,57
|1.363.986.713
|% -0,48
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7124
|14,7143
|% 0,24
|
|Euro
|16,1370
|16,1499
|% 0,22
|
|Sterlin
|19,2627
|19,3593
|% 0,31
|
|Frank
|15,8292
|15,9246
|% 0,27
|
|Riyal
|3,9105
|3,9301
|% 0,21
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.929
|-3,88
|
|Altın Gr.
|911
|912
|-0,92
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.127
|14,00
|
|Tam
|6.008
|6.158
|13,52
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|6,55
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|3,27
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,66
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,65
|0,05
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,16
|