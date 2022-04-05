***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş. nin % 9,74 oranında iştiraki olan HMF Makina ve Servis San.ve Tic. A.Ş. (HMF Makina) ile, % 10,95 oranında iştiraki olan Sif İş Makinaları Pazarlama San.ve Tic. A.Ş. (Sif İş Makinaları) , Sif İş Makinaları bünyesinde birleşmiş olup ,birleşme işlemi 01.04.2022 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.Birleşme işlemi sonunda HMF Makina devrolma nedeniyle infisah etmiş olup, Özışık inşaat ve Enerji A.Ş.' nin Sif İş Makinaları'daki payı % 10,67 olmuştur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015769BIST