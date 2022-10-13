***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.10.2022 15:50
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş.'nin unvanı Özışık İnşaat ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş. olarak
değiştirilmiştir.
Yeni unvan Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce 13.10.2022 tarihi itibarıyla tescil edilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071627
BIST
15:553.539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 20,89
|Açılış
|: 3.530
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
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3.578
En Düşük
3.527
15:5518,5920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0271
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5929
En Düşük
18,5039
15:5517,9738
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0481
|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 18,0900
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18,1431
En Düşük
17,9087
15:55986,48
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -12,31
|Açılış
|: 986,48
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|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
1.005,68
En Düşük
983,20
BIST En Aktif Hisseler15:55
|KLRHO
|33,26
|204.813.545
|% 9,99
|
|ARASE
|154,30
|95.614.209
|% 9,98
|
|YEOTK
|43,18
|116.031.758
|% 9,98
|
|GESAN
|114,60
|283.522.492
|% 9,98
|
|AZTEK
|17,23
|156.841.518
|% 9,96
|
|HUNER
|6,17
|827.251.787
|% -9,93
|
|IDEAS
|33,70
|28.654.960
|% -4,26
|
|OZRDN
|18,02
|5.125.198
|% -3,64
|
|DOKTA
|40,90
|14.866.351
|% -3,45
|
|TMPOL
|20,32
|15.986.856
|% -3,24
|
|THYAO
|87,30
|5.820.662.028
|% 2,59
|
|PETKM
|14,83
|1.852.492.296
|% 1,23
|
|SASA
|82,90
|1.715.367.628
|% 1,22
|
|AKBNK
|12,93
|1.682.943.642
|% 0,00
|
|ASELS
|31,24
|1.483.351.836
|% -1,20
|
|EKGYO
|4,15
|940.913.992
|% 0,24
|
|ODAS
|8,24
|1.180.968.097
|% 5,78
|
|YKBNK
|8,32
|1.198.955.899
|% 1,46
|
|DOHOL
|5,43
|722.174.020
|% 3,23
|
|AKBNK
|12,93
|1.682.943.642
|% 0,00
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5836
|18,5920
|% 0,15
|
|Euro
|17,9648
|17,9738
|% -0,27
|
|Sterlin
|20,7534
|20,8574
|% 1,00
|
|Frank
|18,4388
|18,5499
|% -0,52
|
|Riyal
|4,9326
|4,9573
|% 0,15
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.648
|-25,68
|
|Altın Gr.
|991
|991
|-7,44
|
|Cumhuriyet
|6.651
|6.752
|-53,00
|
|Tam
|6.679
|6.740
|-53,00
|
|Yarım
|3.254
|3.295
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.647
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,49
|18,52
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,04
|-0,33
|
|B. Petrol
|91,84
|91,84
|-0,61
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