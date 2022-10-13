***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş.'nin unvanı Özışık İnşaat ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş. olarakdeğiştirilmiştir.Yeni unvan Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce 13.10.2022 tarihi itibarıyla tescil edilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071627BIST