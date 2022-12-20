***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile DİSK'e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmış olup, Eylül 2022 – Ağustos 2024 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesinde kalan tüm maddeler ile ilgili 19.12.2022 tarihinde protokol imzalanmıştır.Saygılarımızla,Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088642BIST