***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar06.02.2023 sabahı meydana gelen 7,4 şiddetindeki deprem felaketinde bağlı ortaklığımız BND Elektrik Üretim A.Ş.'nin Kahramanmaraş İli, Andırın ilçesi sınırları içinde faaliyet gösteren Üçgen Hidroelektrik Santralı (HES) tesislerinde herhangi bir hasar meydana gelmemiştir.Üretim faaliyetleri devam etmektedir. Depremden etkilenen yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109842BIST