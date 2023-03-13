***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Özışık İnşaat ve Gayrımenkul Yatırım A.Ş.'nin Sofya/Bulgaristan' da % 100 iştiraki olan Isıklar Real Estate EOOD,10 Mart Cuma günü Sofya'da kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalamış bulunmaktadır.Konut,ofis ve işyeri olarak gerçekleşecek olan , kapalı inşaat alanı net 4.485 m2 olan projenin yaklaşık % 63'ü Işıklar Real Estate'ye ait olacaktır.Projenin 3 yıl içinde bitirilmesi planlanmaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123312BIST