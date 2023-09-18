***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÇemaş Döküm Sanayi A.Ş.'de Genel Müdür olarak görev yapan Sn.Mete Demirman 18.09 2023 tarihi itibariyleGörevinden ayrılmıştır.Kendisine bugüne kadar gösterdiği gayretten ötürü teşekkür eder, bundan sonraki iş hayatında başarılar dileriz.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195759BIST