***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.09.2023 16:31
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.'de Genel Müdür olarak görev yapan Sn.Mete Demirman 18.09 2023 tarihi itibariyle
Görevinden ayrılmıştır.
Kendisine bugüne kadar gösterdiği gayretten ötürü teşekkür eder, bundan sonraki iş hayatında başarılar dileriz.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195759
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|1.675
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|22,00
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