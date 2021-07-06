***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu
06.07.2021 09:29
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )
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Türkçe
Pay Satış Bilgi Formu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş., sahip olduğu 5.000.000 adet Niğbaş Niğde Beton San. ve Tic. A.Ş. paylarına ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin "Payları borsada işlem gören ortaklıkların pay sahiplerine yönelik bilgi formu düzenleme yükümlülüğü" başlıklı 27'nci maddesi kapsamında hazırlanan Pay Satış Bilgi Formunun onaylanması talebiyle 05.07.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapmıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946712
BIST
18:051.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
0
En Düşük
0
18:058,6515
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0129
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,6725
En Düşük
8,6270
18:0510,3008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0079
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3201
En Düşük
10,2625
18:05502,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 3,03
|Açılış
|: 502,46
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
503,33
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EDATA
|6,60
|1.808.176
|% 0,00
|
|EDATA
|6,60
|1.808.176
|% 0,00
|
|EDATA
|6,60
|1.808.176
|% 0,00
|
|EDATA
|6,60
|1.808.176
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6498
|8,6515
|% -0,15
|
|Euro
|10,2829
|10,3008
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,9799
|12,0400
|% 0,13
|
|Frank
|9,3609
|9,4172
|% 0,02
|
|Riyal
|2,2997
|2,3112
|% -0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|14,02
|
|Altın Gr.
|502
|502
|3,19
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|3,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|5,52
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|2,67
|
|Çeyrek
|797
|815
|1,33
|
|Gümüş.Ons
|26,60
|26,64
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,41
|7,42
|0,03
|
|B. Petrol
|77,42
|77,42
|0,26
|