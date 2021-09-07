***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu









***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Satış Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06/07/2021Bildirim İçeriğiAçıklamalar06.07.2021 tarihinde KAP'ta yayınlanan özel durum açıklamamız ile duyurduğumuz bağlı ortaklığımız Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş.'nin sahip olduğu Niğbaş Niğde Beton San. ve Tic. A.Ş. (NIBAS) paylarından, 5.000.000 TL nominal değerli ve toplam sermayesinin % 9,26‘sını temsil eden kısmının ikincil piyasada ve bu piyasada oluşacak fiyattan satılması için hazırlanan için pay satış bilgi formu SPK tarafından onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962201BIST