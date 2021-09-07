***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu
07.09.2021 13:35
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Satış Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06/07/2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
06.07.2021 tarihinde KAP'ta yayınlanan özel durum açıklamamız ile duyurduğumuz bağlı ortaklığımız Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş.'nin sahip olduğu Niğbaş Niğde Beton San. ve Tic. A.Ş. (NIBAS) paylarından, 5.000.000 TL nominal değerli ve toplam sermayesinin % 9,26‘sını temsil eden kısmının ikincil piyasada ve bu piyasada oluşacak fiyattan satılması için hazırlanan için pay satış bilgi formu SPK tarafından onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962201
BIST
12:441.446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -8,28
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.457
En Düşük
1.444
12:448,4666
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 0,1176
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3450
|
8,4821
En Düşük
8,3350
12:4410,0084
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,1163
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
10,0416
En Düşük
9,8734
12:44488,55
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 6,89
|Açılış
|: 488,55
|
|Önceki Kapanış
|: 481,66
|
490,31
En Düşük
480,91
BIST En Aktif Hisseler12:44
|YEOTK
|29,28
|9.334.259
|% 9,99
|
|DESA
|9,91
|7.214.120
|% 9,99
|
|DIRIT
|5,73
|673.579
|% 9,98
|
|KTSKR
|79,45
|95.904.955
|% 9,97
|
|BRMEN
|2,78
|526.968
|% 9,45
|
|SERVE
|12,20
|353.275
|% -8,13
|
|ISBIR
|82,30
|365.577
|% -7,53
|
|VKING
|7,00
|12.539.159
|% -6,42
|
|AKYHO
|2,29
|10.079.115
|% -5,76
|
|EDATA
|11,78
|27.299.397
|% -5,53
|
|GARAN
|9,68
|644.583.393
|% -0,51
|
|THYAO
|12,60
|346.639.116
|% -0,40
|
|ORCAY
|13,87
|323.799.390
|% -4,15
|
|KRDMD
|7,32
|229.337.845
|% -1,74
|
|AKBNK
|5,73
|204.278.096
|% -1,72
|
|YKBNK
|2,56
|191.746.918
|% -1,16
|
|GARAN
|9,68
|644.583.393
|% -0,51
|
|ODAS
|1,48
|90.456.382
|% -1,99
|
|IHLAS
|0,62
|35.512.068
|% 5,08
|
|TURSG
|5,09
|202.787.771
|% 3,88
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4638
|8,4666
|% 1,41
|
|Euro
|9,9990
|10,0084
|% 1,18
|
|Sterlin
|11,5966
|11,6547
|% 1,07
|
|Frank
|9,1441
|9,1992
|% 1,12
|
|Riyal
|2,2466
|2,2579
|% 1,23
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.799
|3,99
|
|Altın Gr.
|489
|489
|7,81
|
|Cumhuriyet
|3.243
|3.292
|40,00
|
|Tam
|3.225
|3.306
|37,57
|
|Yarım
|1.559
|1.599
|18,17
|
|Çeyrek
|782
|800
|9,09
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,37
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|0,10
|
|B. Petrol
|72,04
|72,04
|0,35
|