***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









11.2019Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 237.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 474.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)CEMAS, TRECMAS00010 237.000.000 237.000.000,000 100,00000 1,00 CEMAS, TRECMAS00010 Hamiline CEMAS(RÜÇHAN), TRRCMAS00020 14.513.586,501Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 237.000.000 237.000.000,000 100,00000 14.513.586,501Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Halka arz sırasında satılamayan payların satın alınmasına ilişkin herhangi bir taahhüt bulunmamaktadır.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 28.01.2020Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 11.02.2020Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 13.11.2019SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 23.01.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 30.01.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 29.01.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarPay sahiplerimizin yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 14.513.586,501 TL nominal değerli payların, Şirketimizin 12.02.2020 tarihinde KAP'ta yayımlanan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'na istinaden, Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulması neticesinde, kalan payların tümünün satışı bugün itibarıyla tamamlanmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819043BIST