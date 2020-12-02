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***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

02.12.2020 18:15



***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İçerisinde Bedelli Sermaye Artırımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.12.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 474.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 948.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
CEMAS, TRECMAS00010 474.000.000 474.000.000,000 100,00000 1,00 CEMAS, TRECMAS00010 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 474.000.000 474.000.000,000 100,00000

Para Birimi TRY

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz toplanarak, Şirketimizin sürdürülebilir kârlılık hedefine ulaşması ve artan talebe cevap verebilmesi için gerekli yatırımları yapmak üzere:
1) Esas Sözleşmemizin 6. maddesinin Yönetim Kurulumuza verdiği yetkiye dayanarak, 474.000.000 TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 1.000.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 474.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %100 oranında artırılarak 948.000.000 TL'ye yükseltilmesine,
2) Artırılan 474.000.000 TL tutarındaki sermayeyi temsil eden 1 TL nominal değerli 474.000.000 adet borsada işlem görecek nitelikteki payın hamiline yazılı olarak ihracına, ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve yeni pay alma haklarının 1 Türk Lirası nominal değerli her bir pay için 1 Türk Lirası fiyattan kullandırılmasına,
3) Yeni pay alma haklarının kullanım süresinin 15 gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen ilk iş günü akşamı sona ermesine,
4) Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş.'de nominal bedelin altında olmamak kaydıyla pay piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilmesine,
5) Halka arzdan sonra satılmayan payların Sermaye Piyasası Kurulu Pay Tebliği (VII-128.1)'nin 25.1 (a) maddesi uyarınca 6 iş günü içinde iptal edilmesine,
6) Şirketin çıkarılmış sermayesinin 948.000.000 TL'ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve sair kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli tüm işlemlerin yapılmasına,
7) Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca, bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanan ekteki "Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Yönetim Kurulu Raporu"nun kabul edilmesine ve KAP'ta duyurulmasına, karar verilmiştir.
Saygılarımızla,

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Çemaş A.Ş. 02.12.2020 Tarih 2020-22 Sayılı YKK.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891033


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