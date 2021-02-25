***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İçerisinde Bedelli Sermaye Artırımı GüncellemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Artırılacak sermaye tutarının değiştirilmesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.02.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 474.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 791.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)CEMAS, TRECMAS00010 474.000.000 317.000.000,000 66,87763 1,00 CEMAS, TRECMAS00010 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 474.000.000 317.000.000,000 66,87763Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 10.12.2020Ek AçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulunun %100 oranında bedelli sermaye artırımına ilişkin almış olduğu 02.12.2020 tarih ve 2020/22 sayılı kararının 7 nci maddesinde kabul edilen Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nda yer verilen harcama kalemlerinden 42.675.200 TL tutarındaki Gayrimenkul Yap-Sat Projesi ve 114.021.200 TL tutarındaki Gayrimenkul Yatırım Projeleri harcama kalemlerinin İnşaat ve Gayrimenkul sektörlerinde yaşanan daralmalar dikkate alınarak iptal edilmesine, bu kapsamda Şirketimiz yönetim kurulunun 02.12.2020 tarih ve 2020/22 sayılı kararının• 1 inci maddesinin " Esas Sözleşmemizin 6. maddesinin yönetim kurulumuza verdiği yetkiye dayanarak, 474.000.000 TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 317.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %66,88 oranında artırılarak 791.000.000 TL'ye yükseltilmesine" olarak,• 2 nci maddesinin "Artırılan 317.000.000 TL'lik sermayeyi temsil eden 1 TL nominal değerli 317.000.000 adet borsada işlem görecek nitelikteki payın hamiline yazılı olarak ihracına ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve yeni pay alma haklarının 1 Türk Lirası nominal değerli her bir pay için 1 Türk Lirası fiyattan kullandırılmasına," olarak,• 6 ncı maddesinin "Şirketin çıkarılmış sermayesinin 791.000.000 TL'ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve sair kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli tüm işlemlerin yapılmasına" olarakdeğiştirilmesine ve 02.12.2020 tarih ve 2020/22 sayılı kararın 7 nci maddesinde kabul edilen Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun ekteki şekilde revize edilerek kabul edilmesine,02.12.2020 tarih ve 2020/22 sayılı kararın diğer maddelerinin geçerliliğini korumasına,Bu kapsamda, SPK'ya işbu karar hakkında bildirimde bulunarak başvurumuzun bu kapsamda ele alınmasının talep edilmesine karar verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913062BIST