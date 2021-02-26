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***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

26.02.2021 15:24



***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Fon Kullanım Yerlerine İlişkin Yönetim Kurulu Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.02.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 474.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 791.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
CEMAS, TRECMAS00010 474.000.000 317.000.000,000 66,87763 1,00 CEMAS, TRECMAS00010 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 474.000.000 317.000.000,000 66,87763

Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 10.12.2020

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 25.02.2021 tarihli kararı ile revize edilen Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Yönetim Kurulu Raporu ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 YK Fon Kullanım Raporu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913295


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Cumhuriyet 2.788 2.830 28,00  
Tam 2.775 2.845 30,74  
Yarım 1.341 1.376 14,87  
Çeyrek 673 688 7,43  
Gümüş.Ons 26,66 26,70 -0,68  
Gümüş Gr. 6,38 6,39 -0,09  
B. Petrol 65,05 65,05 -1,07  
Seans Raporu 16:00
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