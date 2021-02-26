***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Fon Kullanım Yerlerine İlişkin Yönetim Kurulu RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.02.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 474.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 791.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)CEMAS, TRECMAS00010 474.000.000 317.000.000,000 66,87763 1,00 CEMAS, TRECMAS00010 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 474.000.000 317.000.000,000 66,87763Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 10.12.2020Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 25.02.2021 tarihli kararı ile revize edilen Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Yönetim Kurulu Raporu ekte yer almaktadır.Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 YK Fon Kullanım Raporu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913295BIST