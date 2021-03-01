***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli sermaye artırımına ilişkin izahnamenin Sermaye Piyasası Kurulu onayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.02.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 474.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 791.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)CEMAS, TRECMAS00010 474.000.000 317.000.000,000 66,87763 1,00 CEMAS, TRECMAS00010 Hamiline CEMAS(RÜÇHAN), TRRCMAS00038Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 474.000.000 317.000.000,000 66,87763Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 02.03.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 16.03.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 10.12.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 25.02.2021Ödeme Tarihi 04.03.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 03.03.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalar02.02.2020 tarihli özel durum açıklamamızda Yönetim Kurulumuzun 02.02.2020 tarih, 2020/022 no.lu kararı ile 474.000.000 TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 1.000.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 474.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %100 oranında artırılarak 948.000.000 TL'ye yükseltilmesine karar verildiği, 10.02.2020 tarihli özel durum açıklamamızda söz konusu sermaye artırımıma ilişkin izahname taslağının onaylanması için SPK'ya başvurunun yapıldığı açıklanmıştır.En son 25.02.2021 tarihli özel durum açıklamasında 02.12.2020 tarih ve 2020/22 sayılı kararının 7 nci maddesinde kabul edilen Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nda yer verilen harcama kalemlerinden 42.675.200 TL tutarındaki Gayrimenkul Yap-Sat Projesi ve 114.021.200 TL tutarındaki Gayrimenkul Yatırım Projeleri harcama kalemlerinin İnşaat ve Gayrimenkul sektörlerinde yaşanan daralmalar dikkate alınarak iptal edilmesine, bu kapsamda Şirketimiz yönetim kurulunun 02.12.2020 tarih ve 2020/22 sayılı kararının• 1 inci maddesinin "Esas Sözleşmemizin 6. maddesinin yönetim kurulumuza verdiği yetkiye dayanarak, 474.000.000 TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 317.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %66,88 oranında artırılarak 791.000.000 TL'ye yükseltilmesine" olarak,• 2 nci maddesinin "Artırılan 317.000.000 TL'lik sermayeyi temsil eden 1 TL nominal değerli 317.000.000 adet borsada işlem görecek nitelikteki payın hamiline yazılı olarak ihracına ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve yeni pay alma haklarının 1 Türk Lirası nominal değerli her bir pay için 1 Türk Lirası fiyattan kullandırılmasına" olarak,• 6 ncı maddesinin "Şirketin çıkarılmış sermayesinin 791.000.000 TL'ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve sair kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli tüm işlemlerin yapılmasına" olarakdeğiştirilmesine ve 02.12.2020 tarih ve 2020/22 sayılı kararın 7 nci maddesinde kabul edilen Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun ekteki şekilde revize edilerek kabul edilmesine, 02.12.2020 tarih ve 2020/22 sayılı kararın diğer maddelerinin geçerliliğini korumasına karar verildiği açıklanmıştır.Yönetim Kurulumuzun 25.02.2021 tarihli kararına göre 474.000.000 TL yerine 317.000.000 TL artırma şeklinde revize edilen sermaye artırımına ilişkin İzahname, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.02.2021 tarihli toplantısında onaylanmıştır. Onaylanan İzahname ekte yer almaktadır. SPK'nın İzahname ve İhraç Belgesi Tebliğinin "İzahnamede Yer Alacak Finansal Tablolar" başlıklı 11 inci maddesinin 1 inci fıkrasının "ç" bendi uyarınca da 31.12.2020 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablolar izahnameye ek olarak verilmektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK ONAYLI İZAHNAME-2.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914336BIST