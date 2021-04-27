***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşme Tadil Metni TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.02.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 474.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 791.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)CEMAS, TRECMAS00010 474.000.000 317.000.000,000 66,87763 1,00 CEMAS, TRECMAS00010 Hamiline CEMAS(RÜÇHAN), TRRCMAS00038 1.633.798,948Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 474.000.000 317.000.000,000 66,87763 1.633.798,948Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Halka arz sırasında satılamayan payların satın alınmasına ilişkin herhangi bir taahhüt bulunmamaktadırRüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 02.03.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 16.03.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 14.04.2021Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 19.04.2021SPK Başvuru Tarihi 10.12.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 25.02.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 04.03.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 03.03.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 27.04.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin 474.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 317.000.000 TL artırılarak 791.000.000 TL'ye çıkarılması işlemleri tamamlanmış ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.04.2021 tarihli izin yazısı ile onaylanan ana sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin yeni şekli, Kırşehir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 27.04.2021 tarihinde tescil edilmiştir."Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931323BIST