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***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

27.04.2021 16:35



***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Esas Sözleşme Tadil Metni Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.02.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 474.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 791.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
CEMAS, TRECMAS00010 474.000.000 317.000.000,000 66,87763 1,00 CEMAS, TRECMAS00010 Hamiline CEMAS(RÜÇHAN), TRRCMAS00038 1.633.798,948

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 474.000.000 317.000.000,000 66,87763 1.633.798,948

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Halka arz sırasında satılamayan payların satın alınmasına ilişkin herhangi bir taahhüt bulunmamaktadır
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 02.03.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 16.03.2021
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 14.04.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 19.04.2021
SPK Başvuru Tarihi 10.12.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 25.02.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 04.03.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 03.03.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 27.04.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 474.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 317.000.000 TL artırılarak 791.000.000 TL'ye çıkarılması işlemleri tamamlanmış ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.04.2021 tarihli izin yazısı ile onaylanan ana sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin yeni şekli, Kırşehir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 27.04.2021 tarihinde tescil edilmiştir."
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931323


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