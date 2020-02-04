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***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

04.02.2020 16:33
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***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

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Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.01.2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

05.11.2019  tarihinde KAP'ta duyurduğumuz Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor'da belirtilen 2 adet CNC İşleme Makinası yatırımından biri, 250.000 ¬ + % 8 KDV bedel ile satın alınmıştır. Ödemesi bugün yapılan OKUMA marka MULTUS B400-W model CNC İşleme Makinası'nın fabrikamızdaki montajının bu hafta tamamlanması beklenmektedir. Montajın tamamlanmasıyla birlikte hemen devreye alınacak söz konusu CNC İşleme Makinası  özellikle, traktör ve iş makineleri üreticisi İngiltere merkezli JCB firmasının yüksek teknoloji gerektiren traktör ve motor parçalarını üretmek için kullanılacaktır. Anılan yatırımın geri dönüş süresi yaklaşık 4 yıl olarak hesaplanmaktadır.
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816975


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Frank 6,1357 6,1727 % -0,53  
Riyal 1,5872 1,5951 % -0,21  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.561 1.562 -14,79  
Altın Gr. 300 300 -3,32  
Cumhuriyet 1.987 2.017 -23,00  
Tam 1.979 2.029 -22,29  
Yarım 957 981 -10,78  
Çeyrek 480 491 -5,39  
Gümüş.Ons 17,67 17,71 0,02  
Gümüş Gr. 3,40 3,40 0,00  
B. Petrol 55,14 55,14 0,93  
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