***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
04.02.2020 16:33
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.01.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
05.11.2019 tarihinde KAP'ta duyurduğumuz Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor'da belirtilen 2 adet CNC İşleme Makinası yatırımından biri, 250.000 ¬ + % 8 KDV bedel ile satın alınmıştır. Ödemesi bugün yapılan OKUMA marka MULTUS B400-W model CNC İşleme Makinası'nın fabrikamızdaki montajının bu hafta tamamlanması beklenmektedir. Montajın tamamlanmasıyla birlikte hemen devreye alınacak söz konusu CNC İşleme Makinası özellikle, traktör ve iş makineleri üreticisi İngiltere merkezli JCB firmasının yüksek teknoloji gerektiren traktör ve motor parçalarını üretmek için kullanılacaktır. Anılan yatırımın geri dönüş süresi yaklaşık 4 yıl olarak hesaplanmaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816975
BIST
17:36122.113
En Yüksek
|Değişim
|: 2,41%
|| 2.870,24
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
122.138
En Düşük
120.159
17:365,9726
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0127
|Açılış
|: 5,9810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9880
En Düşük
5,9624
17:366,5962
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0237
|Açılış
|: 6,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6241
En Düşük
6,5928
17:36299,85
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -3,59
|Açılış
|: 300,04
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
299,74
BIST En Aktif Hisseler
|TEKTU
|1,63
|309.999.132
|% 19,85
|
|DOKTA
|88,55
|32.171.693
|% 15,00
|
|HLGYO
|1,71
|238.461.483
|% 14,77
|
|CELHA
|11,35
|27.082.343
|% 13,96
|
|GYHOL
|23,00
|512.558
|% 13,86
|
|ESCOM
|2,81
|1.754.944
|% -7,87
|
|QNBFL
|135,00
|808.601
|% -6,90
|
|KSTUR
|24,00
|8.252
|% -5,88
|
|MTRYO
|5,32
|34.831
|% -5,34
|
|MRGYO
|1,52
|24.532.066
|% -4,40
|
|THYAO
|14,33
|1.307.438.167
|% 3,54
|
|PETKM
|4,24
|823.507.666
|% 3,16
|
|HALKB
|7,41
|743.949.549
|% 7,70
|
|ASELS
|24,40
|658.172.402
|% 4,36
|
|SISE
|5,61
|534.873.208
|% 0,54
|
|TEKTU
|1,63
|309.999.132
|% 19,85
|
|PETKM
|4,24
|823.507.666
|% 3,16
|
|KRDMD
|2,92
|426.239.808
|% 3,55
|
|HLGYO
|1,71
|238.461.483
|% 14,77
|
|ISGYO
|1,91
|269.833.390
|% 2,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7499
|7,7888
|% -0,02
|
|Frank
|6,1357
|6,1727
|% -0,53
|
|Riyal
|1,5872
|1,5951
|% -0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.561
|1.562
|-14,79
|
|Altın Gr.
|300
|300
|-3,32
|
|Cumhuriyet
|1.987
|2.017
|-23,00
|
|Tam
|1.979
|2.029
|-22,29
|
|Yarım
|957
|981
|-10,78
|
|Çeyrek
|480
|491
|-5,39
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,71
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,40
|0,00
|
|B. Petrol
|55,14
|55,14
|0,93
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:52YATAS
Yüzde 6.35 oranında artışla 8.88 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 315, 895 adet işlem
-
17:51ORGE
Yüzde 6.99 oranında artışla 6.12 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 964, 137 adet işlem
-
17:50CELHA
Yüzde 13.76 oranında artışla 11.33 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 351, 210 adet işlem
-
17:48XU100
Endeks 121, 980 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 3 üstünde . İşlem hacmi 11, 421.00 milyon TL de
-
17:47ISGSY
Yüzde 9.83 oranında artışla 5.81 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 118, 944 adet işlem