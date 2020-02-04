***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.01.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalar05.11.2019 tarihinde KAP'ta duyurduğumuz Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor'da belirtilen 2 adet CNC İşleme Makinası yatırımından biri, 250.000 ¬ + % 8 KDV bedel ile satın alınmıştır. Ödemesi bugün yapılan OKUMA marka MULTUS B400-W model CNC İşleme Makinası'nın fabrikamızdaki montajının bu hafta tamamlanması beklenmektedir. Montajın tamamlanmasıyla birlikte hemen devreye alınacak söz konusu CNC İşleme Makinası özellikle, traktör ve iş makineleri üreticisi İngiltere merkezli JCB firmasının yüksek teknoloji gerektiren traktör ve motor parçalarını üretmek için kullanılacaktır. Anılan yatırımın geri dönüş süresi yaklaşık 4 yıl olarak hesaplanmaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816975BIST