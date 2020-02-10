***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.02.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalar05.11.2019 tarihinde KAP'ta duyurduğumuz Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor'da belirtilen bağlı ortaklığımız BND Elektrik Üretim A.Ş. 'nin 2015 yılında Odeabank'tan kullandığı 19.000.000 USD tutarındaki döviz kredisinin bakiyesi ile erken kapama maliyeti toplamı 13.616.329 USD (karşılığı 78.928.326,62 TL) sermaye artırımından elde edilen fon kullanılarak kapatılmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818121BIST