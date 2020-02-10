***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
10.02.2020 16:45
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.02.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
05.11.2019 tarihinde KAP'ta duyurduğumuz Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor'da belirtilen bağlı ortaklığımız BND Elektrik Üretim A.Ş. 'nin 2015 yılında Odeabank'tan kullandığı 19.000.000 USD tutarındaki döviz kredisinin bakiyesi ile erken kapama maliyeti toplamı 13.616.329 USD (karşılığı 78.928.326,62 TL) sermaye artırımından elde edilen fon kullanılarak kapatılmıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818121
BIST
18:05118.342
En Yüksek
|Değişim
|: -2,21%
|| -2.673,62
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
116.648
18:056,0093
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0070
|Açılış
|: 6,0190
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
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6,0222
En Düşük
5,9746
18:056,5686
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0200
|Açılış
|: 6,5790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
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6,5982
En Düşük
6,5480
18:05304,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,43
|Açılış
|: 304,18
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
305,08
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|49.443.370
|% 19,92
|
|DESA
|5,95
|51.581.203
|% 15,76
|
|SAYAS
|3,13
|10.651.574
|% 14,65
|
|TSPOR
|3,53
|1.016.623.785
|% 11,36
|
|RYSAS
|11,00
|22.925.506
|% 10,22
|
|GYHOL
|25,80
|11.161.560
|% -11,64
|
|LINK
|29,54
|4.256.544
|% -11,29
|
|DOKTA
|48,72
|69.021.018
|% -10,52
|
|INTEM
|10,16
|2.117.504
|% -10,41
|
|IZTAR
|2,97
|1.028.020
|% -10,27
|
|THYAO
|14,02
|2.173.757.251
|% -3,11
|
|TSPOR
|3,53
|1.016.623.785
|% 11,36
|
|PETKM
|3,98
|717.692.869
|% -3,16
|
|GARAN
|11,78
|659.785.823
|% -1,59
|
|ASELS
|24,12
|653.479.912
|% -1,39
|
|IHLGM
|1,24
|439.274.940
|% 0,81
|
|TSPOR
|3,53
|1.016.623.785
|% 11,36
|
|EKGYO
|1,63
|432.441.318
|% -2,98
|
|KRDMD
|2,83
|620.919.478
|% -3,41
|
|ODAS
|2,13
|461.774.965
|% -4,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7477
|7,7865
|% 0,24
|
|Frank
|6,1282
|6,1652
|% -0,03
|
|Riyal
|1,5975
|1,6055
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.574
|3,55
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,55
|
|Cumhuriyet
|2.017
|2.048
|7,00
|
|Tam
|2.007
|2.057
|6,95
|
|Yarım
|970
|995
|3,37
|
|Çeyrek
|487
|498
|1,68
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,81
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,01
|
|B. Petrol
|53,81
|53,81
|-0,64
|