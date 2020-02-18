***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
18.02.2020 09:26
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.02.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
05.11.2019 tarihinde KAP'ta duyurduğumuz Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor'da belirtilen, Şirketimizin QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş.' ye olan 329.770 ¬ (avro) bakiye faktoring borcu sermaye artırımından elde edilen fon kullanılarak kapatılmıştır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819803
BIST
12:50119.954
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -838,24
|Açılış
|: 120.451
|
|Önceki Kapanış
|: 120.792
|
120.451
En Düşük
119.528
12:506,0706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0248
|Açılış
|: 6,0690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0490
|
6,0735
En Düşük
6,0411
12:506,5689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0177
|Açılış
|: 6,5710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5772
En Düşük
6,5466
12:50310,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 2,65
|Açılış
|: 310,00
|
|Önceki Kapanış
|: 307,35
|
310,30
En Düşük
307,15
BIST En Aktif Hisseler
|YKGYO
|4,19
|141.136.591
|% 15,75
|
|BOSSA
|11,95
|29.309.406
|% 12,74
|
|TSPOR
|6,28
|275.490.526
|% 12,34
|
|MTRYO
|6,78
|907
|% 11,51
|
|HALKS
|2,75
|83.960
|% 10,00
|
|GYHOL
|25,04
|201.597
|% -14,83
|
|HUBVC
|35,18
|61.341.795
|% -11,12
|
|RYSAS
|8,40
|857.573
|% -10,16
|
|RAYSG
|4,24
|4.825.056
|% -9,79
|
|EGCYO
|0,37
|5.359
|% -9,76
|
|GSRAY
|3,56
|945.384.253
|% 3,19
|
|THYAO
|15,04
|883.285.095
|% -1,64
|
|ASELS
|29,40
|732.278.862
|% 1,59
|
|ODAS
|2,34
|344.138.644
|% -0,85
|
|TSPOR
|6,28
|275.490.526
|% 12,34
|
|GSRAY
|3,56
|945.384.253
|% 3,19
|
|ODAS
|2,34
|344.138.644
|% -0,85
|
|ISGYO
|2,04
|249.190.056
|% 2,51
|
|EKGYO
|1,64
|143.511.940
|% -1,20
|
|GUSGR
|2,96
|254.707.240
|% 3,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8614
|7,9008
|% 0,32
|
|Frank
|6,1620
|6,1992
|% 0,40
|
|Riyal
|1,6130
|1,6211
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.588
|1.589
|7,54
|
|Altın Gr.
|310
|310
|2,66
|
|Cumhuriyet
|2.052
|2.083
|15,00
|
|Tam
|2.045
|2.096
|15,82
|
|Yarım
|988
|1.014
|7,65
|
|Çeyrek
|496
|507
|3,83
|
|Gümüş.Ons
|17,87
|17,91
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,04
|
|B. Petrol
|56,59
|56,59
|-1,08
|