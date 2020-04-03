***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
03.04.2020 13:37
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26/02/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"05.11.2019 tarihinde KAP'ta duyurduğumuz Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor'da belirtilen 2 Adet CNC İşleme Makinası yatırımından ikincisini (ilki 04.02.2020 tarihinde KAP'ta duyurulmuştur) yapmak üzere Japon Yamazaki Mazak firması ile 03.04.2020 tarihinde satın alma sözleşmesi imzalanmıştır. Satın alma sözleşmesine göre, Japonya'da özel üretimi yapılacak "SmoothC Kontrollü Yamazaki Mazak C eksenli Mega Turn 500M CNC Tezgah" yaklaşık 5 ay sonra Şirketimize teslim edilecektir. Söz konusu CNC tezgahın devreye alınması ile birlikte mevcut müşterimiz Arçelik'in hem yurt içinde hem de yurt dışındaki fabrikaları ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde yeni parça üretimleri yapılabilir hale gelinecektir."
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834566
BIST
15:0089.892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 381,43
|Açılış
|: 89.614
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|Önceki Kapanış
|: 89.511
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89.930
En Düşük
89.043
15:006,6995
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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|: 0,0000
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|Önceki Kapanış
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15:00349,06
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|: 1,64%
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|Açılış
|: 349,06
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|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
349,97
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|SERVE
|1,76
|189.824
|% 10,00
|
|AYCES
|13,71
|4.143.288
|% 9,94
|
|PKENT
|115,20
|647.163
|% 9,92
|
|AFYON
|5,44
|13.651.701
|% 9,90
|
|AVHOL
|1,11
|194.129
|% 9,90
|
|RTALB
|4,16
|3.177.574
|% -9,96
|
|INFO
|6,39
|1.470.579
|% -9,87
|
|EGCYH
|0,32
|117.358
|% -8,57
|
|SAMAT
|1,48
|3.235.778
|% -7,50
|
|DAGI
|2,12
|11.218.654
|% -7,42
|
|PETKM
|3,45
|510.489.796
|% -0,29
|
|TUPRS
|85,75
|415.598.232
|% 3,75
|
|SASA
|8,31
|381.091.067
|% 8,49
|
|GARAN
|7,55
|349.826.758
|% -0,66
|
|ASELS
|23,48
|342.700.343
|% 1,47
|
|PETKM
|3,45
|510.489.796
|% -0,29
|
|GSRAY
|2,04
|236.124.573
|% -7,27
|
|IHLGM
|1,02
|113.549.128
|% 2,00
|
|TSPOR
|2,91
|206.445.698
|% -5,83
|
|YKBNK
|1,83
|127.247.140
|% -1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2158
|8,2570
|% 0,49
|
|Frank
|6,8327
|6,8739
|% 0,99
|
|Riyal
|1,7774
|1,7863
|% 1,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.615
|1.617
|2,53
|
|Altın Gr.
|349
|349
|6,08
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,42
|14,46
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|0,05
|
|B. Petrol
|32,62
|32,62
|2,68
|
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