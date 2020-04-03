GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

03.04.2020 13:37
GÜNCEL HABERLER



***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26/02/2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

"05.11.2019 tarihinde KAP'ta duyurduğumuz Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor'da belirtilen 2 Adet CNC İşleme Makinası yatırımından ikincisini (ilki 04.02.2020 tarihinde KAP'ta duyurulmuştur) yapmak üzere Japon Yamazaki Mazak firması ile 03.04.2020 tarihinde satın alma sözleşmesi imzalanmıştır. Satın alma sözleşmesine göre, Japonya'da özel üretimi yapılacak "SmoothC Kontrollü Yamazaki Mazak C eksenli Mega Turn 500M CNC Tezgah" yaklaşık 5 ay sonra Şirketimize teslim edilecektir. Söz konusu CNC tezgahın devreye alınması ile birlikte mevcut müşterimiz Arçelik'in hem yurt içinde hem de yurt dışındaki fabrikaları ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde yeni parça üretimleri yapılabilir hale gelinecektir."
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834566


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:0089.892
Değişim :  0,43% |  381,43
Açılış :  89.614  
Önceki Kapanış :  89.511  
En Yüksek
89.930 En Düşük
89.043
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SERVE 1,76 189.824 % 10,00  
AYCES 13,71 4.143.288 % 9,94  
PKENT 115,20 647.163 % 9,92  
AFYON 5,44 13.651.701 % 9,90  
AVHOL 1,11 194.129 % 9,90  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2158 8,2570 % 0,49  
Frank 6,8327 6,8739 % 0,99  
Riyal 1,7774 1,7863 % 1,40  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.615 1.617 2,53  
Altın Gr. 349 349 6,08  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,42 14,46 -0,02  
Gümüş Gr. 3,12 3,13 0,05  
B. Petrol 32,62 32,62 2,68  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru